Rețeaua de socializare Instagram se confruntă luni, 31 octombrie, cu o defecțiune tehnică, care a dus la suspendarea aleatorie a conturilor, relatează Le Parisien.

Potrivit site-ului Down Detector, primele probleme au fost semnalate în jurul orei 14:30, acestea fiind anunțate pe toate continentele.

”V-am suspendat contul pe 31 octombrie 2022”, se arată într-un mesaj de alertă care afectează mii de conturi.

Alți utilizatori au descoperit că profilul lor și tot conținutul pur și simplu au dispărut.

”Instagram pare că a picat. Sau mi-au fost închise conturile”, s-a plâns un internaut. ”Contul meu de Instagram a fost suspendat fără niciun motiv. Nu am primit nici măcar o notificare”, a postat un altul.

There's currently no word from @Meta on what is causing this issues. The problem seems pretty widespread with outage monitoring website, Down Detector, currently showing over 6,000 reports of users struggling with their Instagram accounts. #InstagramDown @instagram https://t.co/V9QJsBXZri pic.twitter.com/1IyYS7PyLk