Două tinere din SUA aduc Snapchat și Instagram în fața justiției. Acuză platformele că le-au creat dependență și le-au afectat sănătatea mintală

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 15:10
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Două tinere din SUA aduc Snapchat și Instagram în fața justiției. Acuză platformele că le-au creat dependență și le-au afectat sănătatea mintală
Platforma Instagram Foto: Pixabay

Două tinere din Statele Unite acuză Snapchat și Instagram că le-ar fi afectat sănătatea mintală prin funcții concepute să le țină cât mai mult timp în aplicații. Procesul deschis la Los Angeles ar putea influența mii de plângeri similare și marchează prima confruntare a companiei Snap cu un juriu într-un astfel de dosar, relatează AFP.

Un proces care ar putea influența mii de dosare

Selecția juraților a început miercuri, 28 octombrie, iar dezbaterile sunt programate din 4 noiembrie până la jumătatea lunii decembrie. Printre martorii așteptați se numără Mark Zuckerberg, directorul Meta, Evan Spiegel, șeful Snap, și Adam Mosseri, care conduce Instagram.

Reclamantele susțin că folosirea platformelor le-a provocat sau agravat depresia, anxietatea, tulburările alimentare și comportamentele de automutilare. S.J., o adolescentă de 16 ani din Illinois, a încheiat un acord cu Meta și își continuă acțiunea doar împotriva Snap. K.D.B., de 18 ani, din Mississippi, a dat în judecată ambele companii.

Cum răspund Snapchat și Instagram acuzațiilor

Snap contestă ideea că aplicația sa funcționează precum alte rețele sociale. Snapchat „se deschide direct în aplicația camerei, nu într-un feed”, iar acuzațiile „denaturează fundamental” experiența reclamantelor, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

„Sănătatea mintală a unui tânăr este influențată de numeroși factori”, a transmis Meta, care susține că una dintre reclamante „a folosit TikTok mult mai mult decât Instagram sau Facebook”.

Presiunea judiciară asupra platformelor a crescut după verdictul din martie, când un juriu a stabilit despăgubiri de 6 milioane de dolari pentru o tânără care a reclamat efectele folosirii Meta și YouTube. Ambele companii au contestat hotărârea.

Până acum, Snap a evitat procesele cu jurați prin acorduri amiabile. TikTok și YouTube au încheiat, la rândul lor, înțelegeri cu reclamantele din actualul dosar. Separat, Meta a convenit în august un acord de până la 18,59 miliarde de dolari cu procurori generali americani, care prevede măsuri suplimentare de protecție a adolescenților. O parte dintre plăți depinde de adoptarea unor restricții asemănătoare și de către alte platforme.

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