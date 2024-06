Instalațiile de gaze naturale - Sfaturi și idei din partea unor ingineri specializați

Interviul de astăzi ne aduce experiența unor ingineri cu experiență pe toată zona de instalații de utilizare a gazelor naturale, instalații termice și sanitare. În opinia noastră, răspunsurile întrebărilor sunt deosebit de utile pentru toți cei care folosesc instalațiile de gaze, acasă sau la birou, și sunt astfel obligați să aleagă o firmă care să efectueze verificările ori reviziile periodice obligatorii. Interviul este la fel de util și firmelor care activează în domeniul construcțiilor și a celor conexe.

Vorbim cu domnul Ovidiu Baldovin, unul dintre cei doi ingineri care conduc în prezent firma Sanik Gaz, o firmă cu aproape 30 de ani de activitate în domeniile menționate, autorizată A.N.R.E. să proiecteze și să execute instalațiile de gaze (EDIB și PDIB). Sanik Gaz a fost fondată de părinții inginerilor Baldovin iar activitatea acestora și a firmei este dusă mai departe cu mândrie și profesionalism de către cei doi și angajații acestora.

Vă mulțumesc că ați acceptat să îmi răspundeți la câteva întrebări. Să trecem direct în întrebări ca să profităm la maximum de timpul alocat.

De cât timp sunteți inginer în instalații? Dar asociatul, fratele și partenerul dumneavoastră?

Am terminat facultatea de constructii civile, industriale si agricole in anul 2014, tinand cont de faptul ca la momentul respectiv, nu am gasit un job pe partea de constructii, am avut o discutie cu fratele si partenerul meu, George Baldovin, sa intram in randul antreprenoriatului prin dezvoltarea companiei condusa de tatal nostru, Alexandru Baldovin. De atunci au trecut 10 ani, timp in care am profesat neintrerupt in domeniul instalatiilor. Asociatul meu, fiind cu 2 ani mai mare decat mine, are 12 ani de pregatire in domeniul instalatiilor.

Sanik Gaz a pornit ca o afacere de familie în anul 1995. A rămas tot o afacere de familie? Credeți că acest aspect este un avantaj pentru beneficiari?

In momentul de fata este tot o afacere de familie. Sunt foarte multi oameni care stiu povestea noastra, si ne recomanda mai departe catre alti beneficiari, drept fratii Baldovin. Cred că este un mare avantaj pentru că vom face tot ce este omenește posibil ca numele nostru și al afacerii noastre de familie să poată fi descrise folosind numai cuvinte de laudă.

Sunt toate firmele de instalații conduse de către ingineri specializați în instalații? Aici mă refer atât la cele de gaze cât și la companiile care asigură soluții tehnice privind instalațiile termice și sanitare.

Nu am facut o analiza in ceea ce priveste celelalte firme de instalatii, dar din cate stiu, nu prea ai cum sa te ocupi de instalatii de gaze daca nu ai un minim de pregatire. Mai mult ca sigur sunt si ingineri la inceput de drum care acum capata experienta, dar nu este un lucru rau, pentru ca asa am pornit si noi, iar de cele mai multe ori am invatat din greseli. În zona de instalații termice și sanitare nu este o cerință ca responsabilul de proiect să fie inginer. Astfel, de cele mai multe ori nici nu sunt.

Care sunt cele mai mari satisfacții ale muncii dumneavoastră în ultimii 5-10 ani?

In principal, ne multumeste faptul ca oamenii sunt recunoscatori ca am reusit sa le aducem caldura in case, spunand ca tot timpul se gandesc la noi in momentul in care pornesc centrala.

Până acum, care au fost principalele provocări ale firmei Sanik Gaz și care credeți că sunt principalele provocări ale competitorilor dumneavoastră?

Tot timpul am incercat sa dezvoltam compania, chiar daca la inceput a fost destul de greu. Am investit constant in echipamente de lucru, astfel incat termenul de finalizare al lucrarilor sa fie cat mai scurt. Ca sa poti fi in piata trebuie sa oferi calitate, la preturi accesibile, noi asta am incercat mereu sa facem, cred ca si concurenta a incercat acelasi lucru.

Pe viitor, vedeți schimbări semnificative în modul în care se lucrează cu instalațiile de gaze naturale? Dar cu cele termice și sanitare?

Tinand cont ca este tot mai dificil in a gasi oameni calificati, este posibil ca pe viitor anumite procese sa fie automatizate prin intermediul unor echipamente robotizate. In principal este vorba de realizarea sudurilor pentru conductele de otel pentru instalatiile de gaze. Sunt putine companii care ofera specializare in sudarea conductelor iar procedura este destul de greoaie si de durata. In ceea ce priveste instalatiile termice/sanitare singurele schimbari pe care le vad eu acum sunt tipurile de materiale utilizate in realizarea instalatiilor. În momentul in care apare un material nou, automat apare si o noua metoda de realizare a imbinarilor, respectiv noi echipamente.

Care credeți că sunt cele mai importante două sau trei mai puțin cunoscute amănunte despre instalațiile de utilizare a gazelor naturale de care publicul larg nu este conștient? Dar despre instalațiile termice și sanitare?

In primul rand, in instalatiile de gaze naturale, trebuie sa utilizezi materiale de calitate, nu te poti juca cu acest aspect, urmarile putand fi destul de grave, chiar cu pierderi omenesti. Un lucru foarte important este calificarea si instruirea personalului ce realizeaza executia lucrarii, cele mai multe accidente au aparut in momentul in care au lucrat oameni neistruiti respectiv neautorizati.

Un lucru de care oamenii nu sunt constienti, in realizarea instalatiilor termice si sanitare, este dimensionarea defectuoasa a instalatiilor, care de cele mai multe ori duce la functionarea improprie a sistemului de incalzire si la consumuri mari de comustibil. Alt aspect important este realizarea imbinarilor, iar in cazul in care acestea au fost realizate defectuos, in multe cazuri pot obstructiona circulatia apei/agentului termic in instalatii.

Cu ce mituri, prejudecăți sau greșeli serioase s-au confruntat inginerii Sanik în cei aproape 30 de ani de activitate atunci când au interacționat cu beneficiarii?

In ceea ce priveste instalatiile de gaze, de cele mai multe ori oamenilor le este teama ca nu vor avea destula presiune la centrala/aragaz, tinand cont ca noi le explicam foarte clar ca acea conducta este dimensionata pentru un anumit debit si ca vor avea destula presiune. Fapt ce implica de cele mai multe ori montajul unei noi conducte de gaze pe casa scarilor, care bineinteles ca este inestetic. Dacă vor avea destulă presiune, de ce este nevoie să monteze una nouă pe casa scării? Nu se înțelege.

Mai exista un mit referitor la montajul caloriferelor din aluminiu intr-o instalatie cu materiale de cupru, acea reactie intre cupru si aluminiu apare doar daca lipesti cele 2 materiale efectiv.

Care a fost cel mai dificil proiect din punct de vedere tehnic la care ați participat împreună cu colegii dumneavoastră? Pe scurt, ce l-a făcut atât de dificil?

Inlocuirea cazanelor de pardoseala existente in cadrul Fundatiei Providenta cu 2 centrale termice murale cu puterea termica totala de 130 kW. Dificultatea a constat in termenul scurt de implementare avand in vedere ca fundatia gazduieste persoane refugiate din pricina razboiului.

În ultimii 5 - 10 ani, credeți că a crescut gradul de conștientizare al populației cu privire la importanța normelor și practicilor de securitate și siguranță în domeniul instalațiilor de gaze naturale?

Securitatea si siguranta au crescut semnificativ avand in vedere obligativitatea respectarii normelor tehnice si montarii sistemelor automate de detectie a gazelor naturale in ceea ce priveste 100% din proiectele implementate de compania noastra.

Dacă n-ați mai lucra în domeniu, care ar fi primele trei aspecte la care v-ați uita atunci când ați vrea să contractați o firmă specializată în acest domeniu?

Sa detina toate autorizatiile necesare indeplinirii obligatiilor contractuale.

Sa detina personal pregatit corespunzator pentru tipul de lucrari contractat.

Sa aiba recenzii pozitive de la alti clienti.

Care sunt câteva promisiuni pe care unii sau mulți dintre competitorii Sanik Gaz le fac beneficiarilor și de care nu se țin?

Termenele de executie nerealiste, lipsa transparentei in ceea ce priveste costurile totale necesare investitiei si nerespectarea in totalitate a masurilor prevazute in normativele in vigoare.

În realizarea și repararea instalațiilor termice și sanitare, ați recomanda folosirea unor materiale și accesorii premium pentru că sunt de calitate și rezistă mult mai bine în timp sau recomandați folosirea celor mai ieftine pentru că oricum se distrug în timp și trebuie înlocuite? Aveți ceva recomandări de mărci de ale căror produse sunteți mulțumit? De unde cumpără Sanik piesele, accesoriile și materialele cu care lucrează? Firește, dacă acest amănunt poate fi împărtășit.

Pentru realizarea lucrarilor recomandam si folosim materiale de calitate, ce detin intotdeauna certificate de conformitate emise de producator. Unii dintre principalii furnizori sunt: HOMPLEX, ITALGAS, MADAS, GIACOMINI si multi altii.

În final, vă mulțumim pentru timpul oferit pentru a întocmi răspunsuri întrebărilor noastre iar ție, cititorule, îți mulțumim pentru timpul acordat citirii acestui material. Acest material nu a fost realizat folosind unelte generative (AI, chat gpt etc.) și conține opiniile unor specialiști în domeniul instalațiilor de gaze. Acest interviu a fost realizat și promovat de Digital Moment.

Vă dorim o zi bună și mult succes!

