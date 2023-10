Mulți dintre meseriașii români au plecat să lucreze în străinătate, unde primesc salarii mai mari. Unii dintre cei care au rămas în țară fie nu au suficientă experiență, fie cer prețuri prea mari pentru lucrări.

Cei care au nevoie urgent de un meseriaș apelează frecvent la primul care este disponibil, însă câteodată se aleg cu probleme mai mari.

Este cazul relatat în mediul online de un român care a avut nevoie de un instalator. Acesta a plătit 550 de lei fără ca problema să fie rezolvată, iar la scurt timp după plecarea meseriașului 3 apartamente au fost inundate.

"Am chemat un instalator care ne-a inundat 3 apartamente"

"Cum cu tata nu am putut desfunda toaleta, am zis să chem un instalator cu șarpe să vină să rezolve problema. Mi-au cerut 350 prima dată și au venit cu o pompă, după, că mai trebuie 200 de ron să vină cu șarpe, într-o oră jumate.

După 10 minute aduce din mașină ceva ce nu părea a șarpe, au încercat și nu au reușit. Le-am dat 550 să îmi zică că nu pot și să apelez la administrator sau pe mâine să mai vină.

După 4 ore a dat apa înapoi și ne-am inundat 3 apartamente. Ce pot să fac în situația asta în afară de ANPC? Nu mi-au dat bon, mi-au zis că vin cu șarpe pentru 200 ron în plus și nu au făcut asta", a scris acesta pe Reddit.

"Meșterul se plătește la final"

Cazul a fost comentat de utilizatorii platformei. Mulți dau vina pe autorul postării deoarece nu a apelat la o firmă, așa încât să primească bon pentru suma plătită, iar ulterior să poată face oficial o plângere, în cazul unor nemulțumiri.

"Și faptul că le ai dat 550 fără să rezolve nimic e țeapă. Inundația e bonus."

"Dacă nu ai chitanță o să fie dificil să demonstrezi că ai plătit."

"Unde găsiți voi mă meșteri din ăștia de dau factură? Îs curios și eu."

"E bine să ai în casă un șarpe de desfundat, se găsesc pe la bricolaj tot felul de dimensiuni. Până să chemi un oligofren, mai bine încerci tu să rezolvi problema. Cu șarpele sunt șanse mari să reușești și singur. Cu granule geluri și alte rahaturi poți să rezolvi probleme minore sau să dai preventiv, o dată pe lună. În rest, cu șarpălău."

"Tehnic vorbind ei doar nu au reușit să desfunde țeava, iar inundația a fost produsă de locatarii de deasupra ta care au folosit scurgerea aia. Măcar i-ați anunțat că e înfundat?

Adică se inundau apartamentele și dacă nu venea instalatorul gel."

"Până și Celentano știe că meșterul se plătește la final."

"Îți asumi pierderea și o consideri taxă de fraier"

"Nu dai niciodată bani până nu e treaba rezolvată și încerci să cauți meșteri sau firme care dau bon sau chitanță. De bon nu știu dacă se poate da, dar o chitanță ceva ar trebui să se poată."

"Dar instalatorul nu a inundat nimic, dopul s-a mutat de pe țeavă ta pe țeavă comună."

"Data viitoare cere-le bon și factură. A, e mai scump și vrei să te zgârcești? Îți asumi pierderea și o consideri "taxa de fraier"."

"Sunt meseriași care fac prețul după locație, casă, om"

"De ce le-ai dat bani înainte? Cel mult lași un avans. Also, 550 de lei pentru un desfundat de scurgere? Nu e cam mult?"

"E enorm. Sunt meseriași care fac prețul după locație, casă, om. Mie mi-a cerut un Gigel 2500 ron să îmi tragă o priză la 1m față de altă priză, fără tencuiala sau ceva. Doar firul și priză. Să îmi tragă pe traseu 4 cabluri utp și să le facă mufă. Tot electricul la casă a costat 3000 lei acum doi ani s-a întâmplat. I-am zis pa. Mai ales că vorbea foarte urât. Deci pentru 3 ore maxim asta îmi cerea 2500 ron. Am găsit pe altcineva, m-a costat 300 ron. A. Și era firma, cu site, nu un Gigel de pe olx asta care cerea marea și sarea."

"Nu ai primit bon/ factură, sesizează ANAF-ul."

"Am tras gaze acum 2 ani, am contractat o firma locală, cu garanție, facturi, ingineri pe bune, etc, toți vecinii m-au blamat că dau prea mult, că de ce nu fac cu nea Caisă, că ăla ia mai puțin, etc. 2 ani mai târziu, eu plătesc puțin și mi-e bine în casă, ei ori plătesc prea mult, ori au probleme cu centrală care ghici, nu are garanție de la nea Caisă, ori au 35 de grade în casă iarnă, ori nu au căldură deloc."

"Într-o țară civilizată instalatorul avea asigurare și te despăgubea de problemele făcute."

"Am avut și eu o chiuvetă înfundată. Am pus 2 litri de mr musculo. 8 plicuri de mr musculo. 3 litri de oțet cu bicarbonat, sare și oțet. Se desfundă cât să se scurgă încet apa. Am zis să chem un instalator. 200-300 ron manoperă. Pt ce? Am fost la un magazin de bricolaj am cumpărat un șarpe de 10m la 50 lei (alții îi spun melc pt că arată că un melc strâns), l-am băgat pe conductă, nu am scos mai nimic, mă așteptăm să scot ditamai dopul cu grăsime și mâncare. Dar s-a desfundat de tot. Deci mai bine faci singur o treaba și rămâi și cu ustensilele pentru data viitoare. Am dat mai puțin pe șarpe decât pe mr musculo oțet și bicarbonat. PS: nu întotdeauna să faci tu treaba iese mai ieftin. Am avut nevoie să pun niște balamale la un dulap. Am cumpărat șurubelniță cu baterie de 18 AH și balamale. Ce să vezi, trebuiau balamale aruncătoare altfel nu mergea. Ok. Iau de alea. Ce să vezi trebuie găurit mdf-ul cu un tool special. Alți 150 lei. Ok. Ce să vezi. Nu merge cu aparatul de înșurubat pentru că provoacă torsiune. Am mai dat 400 lei pe o bormașina cu fir. Până la urmă am rezolvat. Total 1100 ron o amărâtă de ușă de bucătărie care se deschide perfect acum. Am rămas cu ustensilele. Nu știu când o să le mai folosesc."

"Sună-l și vezi ce zice. Eu aș face plângere la protecția consumatorilor. Nu știu ce câștig de cauză ai fără bon, eu cu bon mereu am avut câștig de cauză când ceva era stricat și aveam bon și nu voiau să repare."

"Păi, de de să te gândești acum la anpc? Trebuia să te gândești din prima să aduci o firmă specializată, să ai pe cine trage la răspundere în situații dintr-astea. Ai preferat Dorei".

