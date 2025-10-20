Andrei Caramitru, despre punctul de vedere al Justiției pe tema pensiilor speciale, opus celui al Guvernului: "E precursor al disoluției statului și/sau a unei lovituri de stat"

Analistul Andrei Caramitru este de părere că punctul de vedere al magistraților cu privire la menținerea pensiilor speciale, punct de vedere confirmat inclusiv prin decizia CCR din data de 20 octombrie 2025, reprezintă indiciul unor divergențe grave între instituțiile statului român.

Caramitru își prezintă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 20 octombrie 2025.

"Apropo de decizia de azi a ccr cu magistrații. Într-un stat, există 4 instituții de forță: armată, poliție, servicii și magistrați.

Dacă pierzi controlul pe una din ele e foarte grav - e precursor al disoluției statului și / sau a unei lovituri de stat", consideră Andrei Caramitru.

La data de 20 octombrie 2025, magistrații CCR s-au pronunțat, după două amânări, asupra unei sesizări de neconstituționalitate care le fusese înaintată de ICCJ pe tema legii pensiilor magistraților. Cu 5 voturi contra 4, magistrații CCR au admis această sesizare, ceea ce înseamnă că legea susținută de premierul Bolojan este neconstituțională.

Cea mai probabilă continuare a acestei situații este aceea că Executivul va elabora un alt proiect de lege, pe același subiect, cu speranța că acest al doilea proiect va ajunge să treacă și de filtrul CCR. Pentru România, reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele negociate cu Comisia Europeană pentru a obține fondurile din PNRR.

