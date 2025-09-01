O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla

Autor: Veronica Andrei
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 18:08
153 citiri
O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
Insula Anguilla era cunoscuta mai mult pentru plajele sale/FOTO:X@CScottFCDO

Anguilla, un teritoriu britanic autonom din Caraibe cu o populație de aproximativ 18.000 de locuitori, a devenit un jucător important în contextul boomului global al inteligenței artificiale (AI). Deși cunoscută mai ales pentru plajele sale și turismul de lux, acest mic colț de lume câștigă acum milioane dintr-un domeniu foarte puțin previzibil: vânzarea adreselor de internet cu extensia .ai.

Acest domeniu de nivel superior, oferit încă din anii 1980, atunci când internetul era în plin proces de formare, a devenit acum o adevărată comoară. Numărul site-urilor care utilizează acest domeniu a explodat, depășind 850.000 de înregistrări în 2024, de 17 ori mai mult decât în 2020, conform datelor oficiale.

Vânzările de domenii .ai: un business înfloritor

În primele luni ale anului, un antreprenor american, Dharmesh Shah, a cumpărat domeniul you.ai pentru aproximativ 700.000 de dolari. Shah, fondatorul unei companii tehnologice, a declarat că această achiziție se aliniază viziunii sale de a crea versiuni digitale ale oamenilor, bazate pe inteligență artificială, care să îndeplinească sarcini în numele acestora.

Conform guvernului Anguillei, vânzările de domenii .ai au generat în 2024 venituri de 105,5 milioane de dolari est-caribieni (aproape 40 milioane de dolari americani), reprezentând aproape un sfert din totalul veniturilor bugetului. Comparativ, turismul, principala industrie a insulei, contribuie cu aproximativ 37% din venituri. Autoritățile se așteaptă la o creștere continuă a acestor venituri, cu estimări de 132 milioane de dolari est-caribieni (aproape 49 milioane de dolari americani) în 2025 și 138 milioane de dolari est-caribieni (aproape 51 milioane de dolari americani) în 2026.

Diversificarea economiei într-un context vulnerabil la dezastre naturale

Economia insulei este extrem de vulnerabilă la efectele fenomenelor meteorologice extreme, iar turismul depinde mult de condițiile climatice favorabile. În 2017, uraganul Irma a devastat insula, iar guvernul britanic a oferit ajutoare în valoare de 60 de milioane de lire sterline pentru reconstrucție pe o perioadă de cinci ani. În acest context, vânzările de domenii .ai au ajutat la diversificarea economiei și au contribuit la reducerea riscurilor financiare cauzate de catastrofe naturale, arată un raport al Fondului Monetar Internațional.

Pentru a asigura stabilitatea acestei industrii emergente, guvernul Anguillei a semnat în octombrie 2024 un acord pe cinci ani cu compania americană Identity Digital, specializată în gestionarea registrelor de domenii. Începând cu 2025, toate domeniile .ai vor fi transferate de pe serverele locale pe o rețea globală de hosting, pentru a preveni eventualele întreruperi cauzate de uragane sau de pene de curent.

Prețurile domeniilor .ai: de la investiții mari la costuri constante

În timp ce prețurile exacte pentru domeniile .ai nu sunt publicate, se știe că înregistrările se vând la prețuri cuprinse între 150 și 200 de dolari, cu taxe de reînnoire similare, plătite la fiecare doi ani. Domeniile cele mai dorite sunt adesea vândute la licitații pentru sume de sute de mii de dolari. Cu toate acestea, costurile pentru a menține un astfel de domeniu sunt echivalente cu cele ale unui domeniu standard.

Guvernul Anguillei primește majoritatea veniturilor din vânzarea domeniilor, iar Identity Digital încasează aproximativ 10%. Detaliile parteneriatului dintre cele două părți nu au fost comentate oficial, iar BBC nu a primit informații suplimentare.

Impactul creșterii costurilor pentru utilizarea AI

Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde, pentru multe startupuri devine tot mai costisitor să integreze această tehnologie. Modelele de AI noi și avansate necesită o cantitate mult mai mare de resurse de calcul pentru a efectua sarcini complexe. În consecință, companiile care depind de AI se confruntă cu creșteri semnificative ale costurilor, ceea ce amenință viabilitatea lor financiară și provoacă noi provocări pentru industrie.

Această situație se întâmplă într-un context în care așteptările erau ca implementarea AI să ducă la scăderea costurilor de operare. Astfel, în timp ce multe dintre promisiunile inițiale legate de eficiența și accesibilitatea AI par să se îndeplinească, adevărul este că tehnologiile de ultimă generație impun acum o presiune financiară considerabilă asupra companiilor care vor să le adopte pe scară largă.

Unul dintre cele mai puternice vehicule spațiale revine. Nava Pentagonului va testa senzori cuantici și comunicații laser
Unul dintre cele mai puternice vehicule spațiale revine. Nava Pentagonului va testa senzori cuantici și comunicații laser
După ce a petrecut peste 500 de zile pe orbită, vehiculul spațial secretiv X-37B se pregătește de o nouă aventură. De data aceasta, aeronava construită de Boeing va transporta la bord două...
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina: poate identifica în câteva secunde afecțiuni cardiace grave
Un stetoscop cu inteligență artificială promite să revoluționeze medicina. Dispozitivul seamănă cu unul clasic, dar are în locul piesei de piept un modul de dimensiunea unui pachet de...
#insula anguilla, #inteligenta artificiala, #castiguri , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-au prins: un model celebru este in fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a "stralucit" la Festivalul de la Venetia
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuita avutia medie in Romania: 77% in imobiliare si masina, 12% in depozite
DigiSport.ro
S-a facut transferul lui Gianluigi Donnarumma!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
  2. Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
  3. "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, a scăpat de arestul preventiv. Va fi cercetat în arest la domiciliu, după ce, în locuința lui, a murit un tânăr dependent de droguri
  4. O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla
  5. CSM constată că s-a trecut de la defăimare la "luări de poziție de o agresivitate fără precedent" la adresa magistraților, inclusiv "instigări directe", inclusiv în sala de judecată
  6. Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare
  7. Donald Trump poate deveni un pacificator sau o marionetă care reînvie ambițiile imperiale ale Rusiei – The Guardian
  8. E grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
  9. Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale
  10. Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist