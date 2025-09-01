O insulă minusculă câștigă milioane. Cum a devenit inteligența artificială principala sursă de venit pentru Anguilla

Anguilla, un teritoriu britanic autonom din Caraibe cu o populație de aproximativ 18.000 de locuitori, a devenit un jucător important în contextul boomului global al inteligenței artificiale (AI). Deși cunoscută mai ales pentru plajele sale și turismul de lux, acest mic colț de lume câștigă acum milioane dintr-un domeniu foarte puțin previzibil: vânzarea adreselor de internet cu extensia .ai.

Acest domeniu de nivel superior, oferit încă din anii 1980, atunci când internetul era în plin proces de formare, a devenit acum o adevărată comoară. Numărul site-urilor care utilizează acest domeniu a explodat, depășind 850.000 de înregistrări în 2024, de 17 ori mai mult decât în 2020, conform datelor oficiale.

Vânzările de domenii .ai: un business înfloritor

În primele luni ale anului, un antreprenor american, Dharmesh Shah, a cumpărat domeniul you.ai pentru aproximativ 700.000 de dolari. Shah, fondatorul unei companii tehnologice, a declarat că această achiziție se aliniază viziunii sale de a crea versiuni digitale ale oamenilor, bazate pe inteligență artificială, care să îndeplinească sarcini în numele acestora.

Conform guvernului Anguillei, vânzările de domenii .ai au generat în 2024 venituri de 105,5 milioane de dolari est-caribieni (aproape 40 milioane de dolari americani), reprezentând aproape un sfert din totalul veniturilor bugetului. Comparativ, turismul, principala industrie a insulei, contribuie cu aproximativ 37% din venituri. Autoritățile se așteaptă la o creștere continuă a acestor venituri, cu estimări de 132 milioane de dolari est-caribieni (aproape 49 milioane de dolari americani) în 2025 și 138 milioane de dolari est-caribieni (aproape 51 milioane de dolari americani) în 2026.

Ads

Diversificarea economiei într-un context vulnerabil la dezastre naturale

Economia insulei este extrem de vulnerabilă la efectele fenomenelor meteorologice extreme, iar turismul depinde mult de condițiile climatice favorabile. În 2017, uraganul Irma a devastat insula, iar guvernul britanic a oferit ajutoare în valoare de 60 de milioane de lire sterline pentru reconstrucție pe o perioadă de cinci ani. În acest context, vânzările de domenii .ai au ajutat la diversificarea economiei și au contribuit la reducerea riscurilor financiare cauzate de catastrofe naturale, arată un raport al Fondului Monetar Internațional.

Pentru a asigura stabilitatea acestei industrii emergente, guvernul Anguillei a semnat în octombrie 2024 un acord pe cinci ani cu compania americană Identity Digital, specializată în gestionarea registrelor de domenii. Începând cu 2025, toate domeniile .ai vor fi transferate de pe serverele locale pe o rețea globală de hosting, pentru a preveni eventualele întreruperi cauzate de uragane sau de pene de curent.

Ads

Prețurile domeniilor .ai: de la investiții mari la costuri constante

În timp ce prețurile exacte pentru domeniile .ai nu sunt publicate, se știe că înregistrările se vând la prețuri cuprinse între 150 și 200 de dolari, cu taxe de reînnoire similare, plătite la fiecare doi ani. Domeniile cele mai dorite sunt adesea vândute la licitații pentru sume de sute de mii de dolari. Cu toate acestea, costurile pentru a menține un astfel de domeniu sunt echivalente cu cele ale unui domeniu standard.

Guvernul Anguillei primește majoritatea veniturilor din vânzarea domeniilor, iar Identity Digital încasează aproximativ 10%. Detaliile parteneriatului dintre cele două părți nu au fost comentate oficial, iar BBC nu a primit informații suplimentare.

Impactul creșterii costurilor pentru utilizarea AI

Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde, pentru multe startupuri devine tot mai costisitor să integreze această tehnologie. Modelele de AI noi și avansate necesită o cantitate mult mai mare de resurse de calcul pentru a efectua sarcini complexe. În consecință, companiile care depind de AI se confruntă cu creșteri semnificative ale costurilor, ceea ce amenință viabilitatea lor financiară și provoacă noi provocări pentru industrie.

Această situație se întâmplă într-un context în care așteptările erau ca implementarea AI să ducă la scăderea costurilor de operare. Astfel, în timp ce multe dintre promisiunile inițiale legate de eficiența și accesibilitatea AI par să se îndeplinească, adevărul este că tehnologiile de ultimă generație impun acum o presiune financiară considerabilă asupra companiilor care vor să le adopte pe scară largă.

Ads