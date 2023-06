Supranumită ”Insula de Aur a Cretei”, abundă în plaje exotice. Locul părăsit din Grecia ce pare rupt din alt continent

Grecia, țara elenă cu mii de insule, care mai de care mai spectaculoase, continuă să surprindă turiștii dornici să exploreze comorile ascunse ale naturii.

La aproximativ 15 kilometri sud de Creta, există o insulă nelocuită, numită Chrissi, care are plaje exotice și o natură protejată, ce este supranumită ”Insula de aur a Cretei”, conform discovergreece.com.

Numele vine de la culoarea nisipului care strălucește de-a dreptul pe toate plajele. Insula este foarte mică, având o suprafață de circa 6 kilometri pătrați și o lungime de numai 7 kilometri. Apa este foarte limpede, are scoici colorate și în aer plutește mirosul de cedru.

Insula nu a fost întotdeauna părăsită. Chrissi a fost locuită în epoca bronzului și în cea romană. Dar istoria sa este mai degrabă legată de natură decât de oameni.

Scufundată în urmă cu aproximativ 350.000 de ani, acum abundă în scoici fosilizate și are una dintre cele mai mari păduri naturale de cedru din Europa, la care se adaugă peste 120 de specii de păsări migratoare. Face parte din rețeaua Natura 200, adică este un mediu protejat în Europa.

Se organizează numeroase excursii cu barca de la insula Creta pe insula Chrissi, drept urmare este accesibilă și ușor de explorat.

Plaja Vougiou Mati

Pe această plajă vă vor lăsa bărcile ce pleacă din orașul Ierapetra, având un mic golf stâncos în partea stângă și o plajă lungă în dreapta. Plaja Vougiou Mati este o opțiunea bună când așteptați barca pentru a vă întoarce sau când sunt valuri agitate pe plajele dinspre nord.

The island of Chrissi is dotted with numerous bays with inviting, shallow turquoise waters — ideal for swimming, diving and water sports. All the boats come to the southern side of the island, a small pier known as the Vougiou Mati (Eye). 👁️ #Crete https://t.co/RNZ3Eferwt pic.twitter.com/bXCIBPHiY0

Plaja Vages

Lungă și nisipoasă, cu apă turcoaz de mică adâncime, care este de obicei calmă, Veges Beach este o alegere excelentă pentru a lenevi după-amiaza.

Plaja de Aur

O plimbare de numai 10 minute vă va duce la cea mai populară plajă de pe insula Chrissi. Denumită oficial Plaja Belegrina, și-a câștigat numele datorită incredibilei întinderi de nisip strălucitor care te întâmpină, extinzându-se chiar în apa uimitor de limpede.

#Chrissi island #Crete, do you want to know the way to paradise? Chrissi or Χρυσή means "golden" and refers to the stunning sand on the beaches of this islet. This small, uninhabited, low-lying island is 7 km by 2 km and only 30 metres, at its highest point. #Chrysi beach. pic.twitter.com/5wybdvHmtW