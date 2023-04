O insulă din Scoția se vinde cu nici 200.000 de dolari. Ce suprafață are ”regatul în miniatură”

Insula Barlocco din largul coastei sudice a Scoției a fost scoasă la vânzare, potrivit CNN.

Prețul este de aproximativ 150.000 de lire sterline (190.000 de dolari).

”Există încă un sentiment foarte romantic legat de a deține propria insulă privată scoțiană, unde poți scăpa de agitația vieții de zi cu zi și te poți bucura de pace și liniște în cel mai frumos peisaj din zonă”, a declarat Aaron Edgar de la Galbraith Group, agentul care se ocupă de vânzare.

