Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de polițiști în trafic. Care a fost motivul

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 13:09
558 citiri
Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de polițiști în trafic. Care a fost motivul
Andrei a fost concurent la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Insula Iubirii

Andrei Lemnaru, cunoscut de la „Insula iubirii”, a avut parte de o întâlnire neașteptată cu poliția, după ce a fost oprit în trafic. Concurentul a tratat situația cu umor și a împărtășit detaliile pe contul său de Instagram.

Se pare că motivul opririi a fost un control de rutină, cel mai probabil un alcooltest, însă rezultatul a fost negativ. Andrei a glumit pe seama testului, explicând că „tot ce am în sânge e zahăr și stres”.

„M-a testat poliția de parcă veneam direct de pe Insula iubirii... dar tot ce am în sânge e zahăr și stres”, a scris el pe rețelele de socializare.

Confruntare între Andrei și Teo la Insula Iubirii

În paralel, episodul difuzat recent al emisiunii a surprins o întâlnire tensionată între Andrei și ispita Teo, unde cei doi au discutat despre apropierea lui Ella Vișan de Teo. Concurentul a explicat că iubita sa s-a comportat cu ispita într-un mod asemănător cu modul în care se comporta cu el la începutul relației lor.

„Complimente îi făceam mereu. Nu știu cum s-a exprimat la tine. Atenția și tot i le ofeream cât am putut, cât îmi permitea ea, pentru că dacă se închidea în ea, puteam să mă lupt două-trei zile ce are și prefera să nu mi le spună, dar când se adunau foarte multe lucruri, ca la orice om, izbucnea și mi le spunea pe toate, și la mine erau greu de procesat”, a declarat Andrei Lemnaru, la bonfire-ul cu ispita Teo.

Întrebat despre relația actuală cu Ella, Teo a spus că cei doi „sunt foarte bine împreună” și că ea se simte „fericită și asumată”. De asemenea, a vorbit despre momentul celor 24 de ore petrecute împreună, precum și despre perioada de distanțare care a urmat, până la consolidarea legăturii dintre ei.

Radu Vâlcan a întrebat apoi despre motivul apropierii dintre Teo și Ella.

„Ea mi-a dat de înțeles că are foarte multe lipsuri în relația ei și că este foarte nefericită, dar tot ce s-a întâmplat între noi a venit în mod natural și a venit după ce eu am stat puțin distant de ea”, a explicat ispita.

Andrei a completat, amintind că o situație similară a avut loc și la începutul relației lor.

„Până să am o relație cu ea, am stat distant cam o lună de zile. De asta s-a dus ea către el, nu el către ea. Problema e că ea, când a făcut pasul către Teo, mai avea sentimente față de mine? O să-i pun această întrebare ei. Multe lucruri pe care le face o femeie, le face cu sufletul. Am tratat totul cum ar trata un bărbat adevărat. Indiferent că sunt dureroase imaginile, indiferent de ce se vede, trebuie să le trec cu capul sus, pentru că asta este viața, nu pot să mă cert cu el, pentru că a ales Ella să facă asta”, a concluzionat Andrei.

Francesca Sarao și Cristian Pungă, reîntâlnire emoționantă la Insula iubirii. „Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim”
Francesca Sarao și Cristian Pungă, reîntâlnire emoționantă la Insula iubirii. „Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim”
La „Insula iubirii”, reîntâlnirea dintre Francesca Sarao și Cristian Pungă a fost cu adevărat emoționantă. Concurentul a alergat doi kilometri pentru a-și revizita iubita, iar cei doi...
Ella Vișan, acuzată că a încălcat regulile de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit detalii interzise despre relația cu Andrei
Ella Vișan, acuzată că a încălcat regulile de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit detalii interzise despre relația cu Andrei
Ella Vișan revine în atenția publicului, de data aceasta dintr-un motiv care a stârnit indignare printre fani. Fosta concurentă de la Insula iubirii a făcut publice informații considerate...
#insula iubirii, #Insula Iubirii Antena 1, #andrei insula iubirii , #Insula Iubirii
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie a lui Adrian Nastase dupa ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Digi24.ro
EXCLUSIV Reactia ministrei de Externe dupa ce Nastase s-a pozat alaturi de Putin, Xi si Kim
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Transformarea spațiilor interioare: Ghidul complet pentru un design modern și funcțional
  2. Bursucu reacționează în urma derapajului lui Tzanca Uraganu din podcastul său: „L-am întrebat dacă regretă ceva”
  3. Cât durează bufeurile la menopauză și cum să le gestionezi eficient
  4. Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de polițiști în trafic. Care a fost motivul
  5. Carmen Grebenișan răspunde criticilor referitoare la camera bonei: „Mi-ar fi rușine să fac o femeie să suporte stres cu o lună înainte să nască”
  6. Alina Pușcaș, decizie surprinzătoare la 39 de ani. Ce urmează pentru vedetă în această toamnă. „Mi-am amintit că nu v-am anunțat”
  7. Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, dezvăluie impresiile sale despre România: „N-am întâlnit niciodată așa ceva”
  8. Andreea Bălan, deranjată de prezența Vivianei Sposub în viața fiicelor ei și ale lui George Burcea: „Ea era doar o victimă a insistențelor lui”
  9. Orlando Bloom cere cetăţenia irlandeză din cauza efectelor Brexit. ”Bunicul meu era originar din Irlanda de Nord”
  10. Francesca Sarao și Cristian Pungă, reîntâlnire emoționantă la Insula iubirii. „Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim”