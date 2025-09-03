Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de polițiști în trafic. Care a fost motivul

Andrei Lemnaru, cunoscut de la „Insula iubirii”, a avut parte de o întâlnire neașteptată cu poliția, după ce a fost oprit în trafic. Concurentul a tratat situația cu umor și a împărtășit detaliile pe contul său de Instagram.

Se pare că motivul opririi a fost un control de rutină, cel mai probabil un alcooltest, însă rezultatul a fost negativ. Andrei a glumit pe seama testului, explicând că „tot ce am în sânge e zahăr și stres”.

„M-a testat poliția de parcă veneam direct de pe Insula iubirii... dar tot ce am în sânge e zahăr și stres”, a scris el pe rețelele de socializare.

Confruntare între Andrei și Teo la Insula Iubirii

În paralel, episodul difuzat recent al emisiunii a surprins o întâlnire tensionată între Andrei și ispita Teo, unde cei doi au discutat despre apropierea lui Ella Vișan de Teo. Concurentul a explicat că iubita sa s-a comportat cu ispita într-un mod asemănător cu modul în care se comporta cu el la începutul relației lor.

„Complimente îi făceam mereu. Nu știu cum s-a exprimat la tine. Atenția și tot i le ofeream cât am putut, cât îmi permitea ea, pentru că dacă se închidea în ea, puteam să mă lupt două-trei zile ce are și prefera să nu mi le spună, dar când se adunau foarte multe lucruri, ca la orice om, izbucnea și mi le spunea pe toate, și la mine erau greu de procesat”, a declarat Andrei Lemnaru, la bonfire-ul cu ispita Teo.

Întrebat despre relația actuală cu Ella, Teo a spus că cei doi „sunt foarte bine împreună” și că ea se simte „fericită și asumată”. De asemenea, a vorbit despre momentul celor 24 de ore petrecute împreună, precum și despre perioada de distanțare care a urmat, până la consolidarea legăturii dintre ei.

Radu Vâlcan a întrebat apoi despre motivul apropierii dintre Teo și Ella.

„Ea mi-a dat de înțeles că are foarte multe lipsuri în relația ei și că este foarte nefericită, dar tot ce s-a întâmplat între noi a venit în mod natural și a venit după ce eu am stat puțin distant de ea”, a explicat ispita.

Andrei a completat, amintind că o situație similară a avut loc și la începutul relației lor.

„Până să am o relație cu ea, am stat distant cam o lună de zile. De asta s-a dus ea către el, nu el către ea. Problema e că ea, când a făcut pasul către Teo, mai avea sentimente față de mine? O să-i pun această întrebare ei. Multe lucruri pe care le face o femeie, le face cu sufletul. Am tratat totul cum ar trata un bărbat adevărat. Indiferent că sunt dureroase imaginile, indiferent de ce se vede, trebuie să le trec cu capul sus, pentru că asta este viața, nu pot să mă cert cu el, pentru că a ales Ella să facă asta”, a concluzionat Andrei.

