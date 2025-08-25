Ziua confruntării la Insula Iubirii 2025: Maria Avram și Oana Monea, față în față

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 25 August 2025, ora 12:48
346 citiri
Ziua confruntării la Insula Iubirii 2025: Maria Avram și Oana Monea, față în față
Oana Monea și Maria Avram FOTO: Captură video Youtube/ Insula Iubirii

Au trecut deja cinci săptămâni de la începutul celui mai intens test al relațiilor, Insula Iubirii. Cinci cupluri au acceptat provocarea de a sta despărțite timp de 21 de zile, pentru a-și afla răspunsurile la întrebări dureroase și pentru a înțelege dacă drumul lor comun are viitor. După o perioadă de adaptare, concurenții s-au desprins de gândurile către partenerii rămași în cealaltă vilă și au început să trăiască din plin experiența.

Episodul trecut a adus o situație fără precedent: Marius, soțul Mariei, a pășit în casa fetelor pentru a căuta scrisorile de dragoste dintre soția sa și ispita Cătălin. Nu le-a găsit, însă curiozitatea lui va primi răspunsuri direct de la cel care i-a atras atenția partenerei. Cum va decurge această discuție și ce reacții va avea Maria atunci când va afla ce s-a petrecut în lipsa ei, rămâne un mister până la următoarea ediție de luni, 25 august.

În paralel, distracția fetelor la club va aduce consecințe neașteptate. Ella și Bianca se vor întoarce cu multe întrebări și sentimente amestecate, ceea ce le va complica parcursul în show. În același timp, imaginile vizionate de Marius îl apropie tot mai mult de ispita Oana Monea, care nu i-a rămas indiferentă în ultimele zile.

Seara se anunță decisivă și pentru Maria, care va trece printr-un moment dificil. Radu Vâlcan o va invita la o ceremonie specială a focului, unde va sta față în față cu Oana Monea. Confruntarea promite replici dure, dar și dezvăluiri neașteptate. La un moment dat, Oana îi va transmite: „În momentul în care ierți un om, o iei de la zero”.

Când are loc finala

Deși testul se apropie de final, emoțiile sunt mai puternice ca niciodată. Noi sentimente ies la suprafață, apar săruturi, discuții grele și decizii radicale. Telespectatorii vor putea urmări astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ultimele episoade înainte de final.

Sezonul 9 al Insulei Iubirii se apropie de punctul culminant: pe 1, 2 și 3 septembrie vor fi difuzate ultimele trei ediții, în care se va decide soarta celor cinci cupluri participante.

Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
Tily Niculae și Dragoș Popescu și-au luat rămas-bun unul de la celălalt după aproape două decenii împreună. Cei doi au început povestea lor de dragoste acum aproape 20 de ani, iar în...
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
O zi plină de emoții pentru Dani Oțil! Prezentatorul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani, iar soția lui, Gabriela, alături de fiul lor,...
#insula iubirii, #oana monea, #maria avram, #stiri vedete , #Insula Iubirii
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cine nu se poate pensiona in Romania. Indemnizatia sociala se acorda doar pensionarilor
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spotify mărește prețurile și lansează servicii noi pentru a ajunge la un miliard de utilizatori
  2. Ziua confruntării la Insula Iubirii 2025: Maria Avram și Oana Monea, față în față
  3. Tily Niculae, noi dezvăluiri despre divorț. În ce relații a rămas cu Dragoș Popescu: „Nu este o tragedie”
  4. Răzvan Fodor i-a surprins pe Adela Popescu și Radu Vâlcan cu o rețetă specială: „Ce surpriză frumoasă”
  5. Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-a sărbătorit familia și ce mesaj i-a transmis Gabriela: „Nu credeam că o să ajung să fiu soția ta”
  6. Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
  7. Ella Vișan, reacție dură după apariția imaginilor intime cu ispita Teo la Insula Iubirii: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”
  8. Horoscop zilnic. Luni, 25 august. Zodia care se întâlnește cu niște prieteni vechi
  9. Bancul zilei: Pe cine trebuie să ia un șofer de la gară
  10. Realitatea nuanțată a terapiei hormonale pentru menopauză: avertismentul medicilor