Cât costă ținutele purtate de Radu Vâlcan la Insula Iubirii

Autori: Andrada Dumitrescu , Andreea Burnar
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 17:58
Radu Vâlcan la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Radu Vâlcan

Radu Vâlcan a atras privirile telespectatorilor la Insula Iubirii 2025 datorită ținutelor sale sofisticate și atent alese. Prezentatorul emisiunii de la Antena 1 continuă să mizeze pe același brand și în vacanțele alături de Adela Popescu și cei doi copii ai lor.

Stilul său relaxat, dar elegant, l-a făcut să devină un adevărat reper pentru fanii săi. De la costume lejere potrivite pentru plimbările pe nisip, până la kimonouri spectaculoase pentru momentele ceremoniale, fiecare outfit al lui Radu pare gândit până în cel mai mic detaliu.

În plus, prezentatorul nu ezită să experimenteze cu culori și accesorii, transformând fiecare apariție într-un look memorabil. Comentariile pe rețelele sociale sunt pline de laude pentru modul în care combină confortul cu eleganța.

Cât costă hainele purtate de Radu Vâlcan

Pe parcursul emisiunii, Radu Vâlcan a purtat exclusiv articole semnate Niște Haine, disponibile pe site-ul brandului. De exemplu, setul albastru-verde-roz format din trei piese ajunge la 850 de lei, redus de la 1.200 lei.

Printre piesele care au atras atenția se numără și kimonourile. Un exemplu este modelul negru, apreciat pentru eleganța sa unisex. Descrierea oficială a brandului detaliază: „Kimono brodat manual, negru caviar, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă statement se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul tău unic. Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din in, brodat manual cu mărgele. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale. Culoare: negru caviar. Material: 100% in. Detalii: brodat cu mărgele.”

Un alt kimono care i-a completat garderoba de la Insula Iubirii este modelul Cloud Grey – UNISEX, disponibil la prețul de 3.250 lei. Conform descrierii brandului: „Kimono brodat manual, gri nor, inspirat din îmbrăcămintea samurailor japonezi. Arată fabulos atât pe bărbați, cât și pe femei. Această piesă vestimentară remarcabilă se remarcă prin detalii, mărgele și broderii complexe, menite să completeze stilul dvs. unic. Lungimea este perfectă pentru a fi asortată cu pantaloni hakama samurai sau orice alt tip de pantaloni largi. Poate fi purtat ca parte a unei ținute casual sau la ocazii speciale și evenimente mai formale. Confecționat din mătase, brodat manual cu mărgele pe dantelă. Croială largă, mâneci lungi, cu căptușeală contrastantă și fante laterale.”

Pe lângă haine, Radu a impresionat și cu accesoriile sale. Colierele spectaculoase pe care le poartă au fost observate și apreciate de colegii săi, inclusiv de Marian Grozavu, care a primit chiar un lanț de la prezentator la finalul emisiunii.

