Fenomenul „Insula”. De ce cuplurile se împacă acasă, după ce anunță divorțul la TV. Explicația psihologului: „Acesta e momentul cu adevărat fascinant!”

Sezonul 10 al reality-show-ului „Insula Iubirii” continuă seducția publicului român. Psihologul Radu Leca a tras concluziile.

În opinia lui Radu Leca, popularitatea show-ului se poate explica din mai multe perspective.

„Insula Iubirii, un colț glorios grobian al televiziunii de tip reality-show, unde inteligența emoțională merge la închisoare și întoarcerea la decor devine o destinație de vacanță preferată.

Bazându-ne pe existența prostiei ‘la superlativ’, în primul rând, trebuie să apreciem abilitatea incredibilă a umanității de a se delecta cu drame repetate. Oare de ce oamenii se întorc să vadă cum aceleași tipologii de personaje comit aceleași greșeli în sezon după sezon? Simplu. Este ca și cum ai mânca aceeași mâncare nesănătoasă: deși știi că nu este bună pentru tine, fiecare gust exploziv îți satisface o plăcere vinovată. În fond, cine nu ar vrea să fie martor la furtunile emoționale ale altora, confortabil așezat pe canapeaua proprie, în timp ce își poate spune: ‘Mă bucur că nu sunt eu acolo’?

În plus, să nu uităm de iluzia de superioritate pe care o simțim atunci când ne putem privi rivalii emoționali captivați de insula care promite recompense carnale și conexiuni false sub soarele arzător”, a explicat psihologul, pentru Ziare.com.

Psihologul Radu Leca: „În pustietatea propriei case, partenerii au timp să contemple natura efemeră a capriciilor insulare și să reevalueze pe bune ce își doresc”

„Insula Iubirii” este un experiment social care aduce în atenția publicului noi personaje, ce devin virale în online, precum și situații ce nasc polemici - printre acestea, cuplurile care divorțează sau se despart în emisiune, din cauza infidelității, iar ulterior se împacă.

Psihologul Radu Leca a explicat schimbarea la 180 de grade a unor protagoniști. Potrivit analistului, întregul context sădește neîncredere între parteneri, vrăjește rațiunea, iar așa-zisa revenire la normal are loc după întoarcerea acasă.

„Aici ajungem la arta bifrontului romantic. În primul rând, să subliniem că nu este nimic mai autentic decât să-ți bagi relația în nisipurile alunecoase ale insulei, doar pentru a realiza că nu tot ce lucește este dragoste adevărată. Când presezi un cuplu să acționeze sub privirile vigilente ale camerelor de filmat, magia televiziunii realității creează un microcosm unde emoțiile sunt amplificate, iar rațiunea ia o vacanță neprogramată. Departe de jungla socială a lumii reale, sub pelerina televiziunii, se iau decizii pripite să te desparți pentru că partenerul ți-a călcat promisiunile, să îți anunți divorțul ca și cum ai comanda pizza.

Momentul cu adevărat fascinant vine când reflectoarele se sting și cuplurile sosesc acasă, acolo unde nenumărați factori reali le îndeamnă să reconsidere deciziile extrem de dramatice. În pustietatea propriei case - și, să nu uităm, fără presiunea audienței naționale care să îi judece - partenerii au timp să contemple natura efemeră a capriciilor insulare și să reevalueze pe bune ce își doresc. Unele cupluri descoperă că, de fapt, insula nu a fost decât un vis urât, iar ce îi unește este mai valoros și mai real decât neînțelegerile servite pe platoul televiziunii”, a punctat Leca.

Psihologul Radu Leca: „Insula Iubirii e o formă de artă grotească sau un exemplu de glorios eșec uman? Aceasta e întrebarea eternă”

Reality show-ul continuă, în rândul unor spectatori, să genereze dezbateri, întrebări, curiozități, aspecte ce explică succesul emisiunii televizate.

„Toate se întorc de unde au plecat, iar audiența plină de nerăbdare încă o dată rămâne în același ciclu etern de dramă. Desigur, toate acestea se petrec sub binecuvântarea rațiunii care, așa cum doar televiziunea știe, face ca fiecare sezon să fie jucat cu o măiestrie nu doar promisă, ci și livrată. Toate sunt un spectacol grandios, unde divorțurile și revenirile sunt doar parte dintr-un dans complicat al emoțiilor care ne spun: ‘Hei, viața ta poate nu e perfectă, dar cel puțin nu e prezentată la oră de maximă audiență!’.

Insula Iubirii continuă să domnească într-o lume a oamenilor aflați pe marginea prăpastiei ca un monument al televiziunii de realitate kinky, demonstrând că adevărata dragoste sau un rating bun, totul este posibil atunci când există destulă dorință pentru spectacol. Iar noi, spectatori fideli, nu avem decât să asistăm și să ne întrebăm cum și dacă vom face aceleași greșeli sau, poate, pentru a ne simți un pic mai normali. Cine știe? S-ar putea ca drama să continue și sutele de întrebări retorice să-i mențină pe iubitorii de show-uri lipiți de ecranul televizorului seară de seară. E aproape o formă de artă grotescă, nu? Sau doar un exemplu glorios de eșec uman? Aceasta este întrebarea eternă”, a concluzionat psihologul Radu Leca, pentru Ziare.com.

