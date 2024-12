Drama trăită de unul dintre foștii concurenți de la „Insula Iubirii”

Teodor Costache, fostă ispită la „Insula Iubirii”, este un tânăr antreprenor de succes, însă viața lui nu a fost de succes de la început. Fostul concurent de la Antena 1 a mărturisit că a avut o copilărie plină de lipsuri, iar venirea lui Moș Crăciun nu-i trezește amintiri plăcute.

Teo, cunoscut ca o ispită de nerefuzat de la „Insula Iubirii” sezonul 8, s-a apropiat în emisiune de Iustina, cu care chiar a făcut câteva show-uri erotice în timpul despărțirilor de Cornel.

Teo este acum celebru și se bucură de contracte de promovare cu diferite brand-uri, însă, pe lângă asta, are și o afacere din care scoate bani frumoși, un business cu toalete ecologice.

Teodor Costache și familia lui nu au avut bani dintotdeauna, iar în urmă cu mai mulți ani au avut și perioade în care nu aveau nici bani de cadouri. Acum, când îți aduce aminte de Moș Crăciun, amintirile nu sunt prea plăcute.

„Pentru mine, sărbătorile erau simple. Îl uram pe Moșu’, pentru că mereu primeam o nuielușă și o plasă de portocale. Nu îmi place să mă victimizez, dar aceasta era copilăria mea. N-am avut o copilărie wow. Nu am avut dintotdeauna tot ce mi-am dorit.

Am plecat de jos cu familia mea. Am știut cum e să nu ai. Am avut ce mânca, dar da, de Crăciun se întâmpla să primesc doar plasa cu portocale, chiar dacă eu aveam o listă întreagă de dorințe. Nu mă întristam neapărat, cred că de mic am fost ceva mai cerebral.”, a povestit Teo pentru cancan.

Ads