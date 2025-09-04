Fenomenul „Insula Iubirii”. De ce românii se lasă seduși de 10 sezoane de reality-show-ul cu infidelități. Consilier de cuplu: „Sunt atrași atât conștient, cât și inconștient”

Sezonul 10 din „Insula Iubirii” s-a încheiat miercuri, 3 septembrie. „Finala” a fost urmărită precum un meci important al naționalei, în barurile, berăriile și cafenelele din țară. Unii patroni au „tăiat” bilete pentru spectatori, profitând la maximum de fenomenul național.

Motivele pentru care românii sunt fani „Insula” sunt multiple, aspecte dezvoltate de către Ștefania Păduraru, consilier de cuplu.

În primul rând, spectacolul televizat reprezintă o oglindă a societății.

„Tema emisiunii este extrem de interesantă, ceea ce reprezintă chiar motorul vieții noastre, chiar dacă unii nu suntem conștienți de asta. Mai exact, este vorba despre dragoste, iubire, relații. Calitatea vieții noastre se raportează la calitatea relațiilor cu oamenii din jurul nostru și la iubire, la dragoste.

De aceea este extrem de interesant pentru oameni un astfel de show, pe care-l urmăresc cu mare curiozitate. Emisiunea este făcută în așa fel încât trezește curiozitatea, ține oamenii tot timpul în suspans. Urmăritorii se identifică foarte mult cu personajele din emisiunea respectivă. Publicul începe să simtă elemente de compatibilitate cu anumite persoane din reality-show. Față de unele manifestă susținere, față de altele manifestă antipatie. Depinde de fiecare persoană în parte”, a explicat Păduraru, pentru Ziare.com.

Totodată, emisiunea prezintă experiențe aproape imposibil de trăit, în viața cotidiană. Astfel, întregul context provoacă telespectatorul să-și imagineze diverse scenarii, să-și pună diverse întrebări.

„Acolo există foarte multe elemente de noutate, de contradicție, de senzualitate, sexualitate, intimitate, infidelitate, iar oamenii sunt foarte interesați de astfel de subiecte. Astfel, își adresează întrebări de tipul: ‘oare cum s-ar manifesta partenerul meu în lipsa mea?’ sau ‘ar fi în stare să mă înșele?’. Practic, de aceea se duc acolo și se expun”, a mai declarat analistul.

Mai mult, scenele „extreme” hrănesc și mai mult curiozitatea publicului.

„De asemenea, mai este un element foarte important, intensitatea. Creierul nostru funcționează pe criteriul intensității, iar în acea emisiune, intensitatea este aproape la cote maxime, aproape de fiecare dată”, a mai punctat Ștefania Păduraru.

„Oamenii sunt atrași atât conștient, cât și inconștient de acest tip de reality-show”

Fermecați de „Insula”, unii fani nu conștientizează ceea ce le place, de fapt, la acest experiment social televizat, este de părere consilierul de cuplu.

„Oamenii sunt atrași atât conștient, cât și inconștient de acest tip de reality-show. Inconștient, pentru că dacă i-ați întreba de ce le place atât de mult să urmărească ‘Insula Iubirii’, nu ar ști să explice cu exactitate de ce. Nu foarte multă lume conștientizează că dragostea, iubirea, relațiile reprezintă motorul vieții noastre.

Cercetătorii spun că nivelul calitativ al relațiilor cu partenerul de viață și cu persoanele din jurul nostru ocupă unul dintre primele locuri atunci când vine vorba despre calitatea vieții noastre, care ne aduce fericirea, până la urmă”, a transmis Păduraru.

„Mă uit la ‘Insula’ ca să râd” nu este de fiecare dată o explicație plauzibilă.

„Nu este vorba doar despre amuzament. Bineînțeles că există situații amuzante, glume, elemente de sexualitate, senzualitate, elemente cu care oamenii se identifică, mulți dintre telespectatori se oglindesc în anumite personaje, concurenți sau ispite. Este un cumul de factori, iar oamenii sunt atrași de aproape toate aceste elemente și susțin concurenții cu care se identifică mai mult”, a mai punctat consultantul.

Cum e posibilă împăcarea în urma infidelității și a „divorțurilor” anunțate pe insulă

Ștefania Păduraru a explicat și cum e posibil ca unele cupluri să-și reevalueze radical deciziile din emisiune vs. post-emisiune.

„Pot exista mai multe situații. Să nu uitați, oamenii se află acolo sub foarte multă presiune. Unii dintre acei oameni nu sunt obișnuiți cu camerele de luat vederi. Ei sunt filmați 24/24. Există presiunea a ceea ce se întâmplă în casă, prezența ispitelor, lipsa partenerului și astfel, de foarte multe ori, oamenii cedează. Mai mult, este vorba ca în acele cupluri, iubirea adevărată să nu existe. Astfel, e posibil să se îndrăgostească de acele ispite și sub impulsul factorilor menționați și al complexului de hormoni din corp, ce se descarcă atunci când se îndrăgostește, să ia o decizie irațională, bazată mai degrabă pe emoție, atracție fizică sau presiune. Iar în momentul în care pleacă de pe insulă, dau față în față cu realitatea, unde nu mai există camere, unde nu mai există presiune, unde încep să simtă lipsa partenerului, rușine, vinovăție, să simtă anumite lipsuri emoționale sau financiare și astfel, se răzgândesc.

Decizia luată din exteriorul insulei este o decizie luată pe echilibru și rațiune, iar atunci când se află în emisiune, o decizie la impuls, ajungi să te obișnuiești fără partener și petrecând atât de mult timp unii cu ceilalți, începe să apară această atracție și apoi, decizia de a se separa. Dar în unele cupluri nu există iubire adevărată și atunci e foarte ușor și de la sine, acest lucru. Iar când se termină emisiunea, unii poate că într-adevăr, rămân îndrăgostiți de anumite ispite, dar merg pe ideea că ‘mai puțin e mai bine decât deloc’. Deci mai bine rămân cu partenerii decât cu ispitele - cu care, în realitate, nu formează un cuplu”, a declarat analistul.

Pentru că unele cupluri care vin la „Insula” pentru a se testa oricum nu se iubesc, Ștefania Păduraru avertizează asupra semnificației „iubirii adevărate”.

„În munca mea de zi cu zi întâlnesc foarte mulți oameni care au relații bazate doar pe satisfacerea nevoilor și cred că se iubesc. Nu e vorba despre iubire, aici. E vorba doar despre satisfacerea nevoilor reciproce. Evident, iubirea înseamnă și satisfacerea de nevoi, dar iubirea înseamnă, de fapt, ‘simt și doresc să-ți dăruiesc’, ‘mă văd cu tine în viitor’, ‘suntem compatibili’, ‘avem planuri și scopuri comune’, ‘mă bucur de prezența ta, vreau să fiu cu tine’, ‘nu mă văd fără tine’, plus satisfacerea de nevoi. Deci nu vorbim doar despre ‘a cere’. Mulți formează cupluri doar pe bază de ‘a cere’. Astea înseamnă nevoile. Iar când vorbim exclusiv despre satisfacerea de nevoi, nu prea există iubire.

Satisfacerea de nevoi poate presupune: comunicarea, intimitatea, partea financiară, siguranța emoțională etc. Depinde de ceea ce oferă fiecare în cuplul respectiv”, a concluzionat Ștefania Păduraru, pentru Ziare.com.

