Ce se întâmplă după filmările „Insula Iubirii”? Radu Vâlcan dezvăluie adevărul din culise

Insula Iubirii s-a întors pe micile ecrane, aducând din nou în prim-plan povești de iubire, gelozie, împăcări și despărțiri. Cel mai urmărit reality show al verii, difuzat la Antena 1 din 21 iulie, continuă să țină telespectatorii cu sufletul la gură, avându-l la cârmă pe Radu Vâlcan.

Într-un interviu recent, prezentatorul a împărtășit cum decurg filmările în Thailanda și ce se întâmplă după ce camerele se opresc.

„Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri!”, a povestit el pentru Libertatea.

Ce părere are Adela Popescu despre ispitele din jurul soțului ei

Radu Vâlcan a dezvăluit și cum gestionează soția sa, Adela Popescu, faptul că prezentatorul lucrează înconjurat de ispite.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai spus Radu.

Prezentatorul a subliniat că experiența acumulată de-a lungul celor nouă sezoane l-a maturizat și l-a ajutat să privească lucrurile cu mai multă înțelepciune.

„Sunt mai bătrân. (râde) Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a mărturisit Radu Vâlcan.

