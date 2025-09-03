Finala „Insula Iubirii” 2025: Ce cupluri rămân împreună și cine se desparte în Thailanda

Finala sezonului 9 Insula Iubirii are loc în această seară, 3 septembrie, și promite momente pline de intensitate. După trei săptămâni petrecute în Thailanda, concurenții ajung la ultima confruntare și la deciziile care le pot schimba complet viitorul. Publicul va descoperi cine alege să își continue relația și cine hotărăște să meargă mai departe pe drum separat.

Formatul, cunoscut drept „testul suprem al relațiilor”, i-a provocat pe participanți să își confrunte temerile, tentațiile și propriile vulnerabilități. Diseară, de la ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ultimul episod îi aduce din nou față în față cu Radu Vâlcan, într-un context încărcat de emoții și tensiune.

În episodul difuzat ieri, Cristian și Francesca, deși refuzați la dream date, au primit permisiunea de a se întâlni. Cei doi au decis să își continue povestea împreună, părăsind insula așa cum au venit: la braț, cu o iubire puternică și multe gânduri de cum pot face lucrurile să fie și mai bune pentru ei.

Tot aseară, Marian și Bianca au intrat în focul final, acompaniați de Teodora, ispită cu care Marian a avut mai multe întâlniri, și Mattia, bărbatul cu care Bianca a petrecut ultimele zile.

Cifrele de audiență confirmă impactul uriaș al show-ului. Conform datelor Kantar Media, penultima ediție a dominat topurile la nivel național și urban, fiind lider de piață în toate segmentele de public. În minutul de vârf, la 21:57, aproape 1,3 milioane de telespectatori urmăreau simultan desfășurarea evenimentelor.

În această seară, trei cupluri așteaptă verdictul final: Marian și Bianca, Teo și Andrei, Maria și Marius. Radu Vâlcan le va adresa întrebarea-cheie: „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?”. Potrivit Cancan.ro, Bianca ar fi lăsat de înțeles că intenționează să plece singură.

