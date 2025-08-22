Când are loc finala Insula Iubirii 2025: detalii despre ultimele ediții cu tensiune maximă

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 22 August 2025, ora 15:55
108 citiri
Când are loc finala Insula Iubirii 2025: detalii despre ultimele ediții cu tensiune maximă
Radu Vâlcan a vorbit despre relația cu fratele lui FOTO: Instagram/ Radu Vâlcan

Finalul sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie, ultimele trei episoade fiind programate pentru 1, 2 și 3 septembrie. Fanii show-ului vor afla care dintre cele cinci cupluri supuse tentațiilor din Thailanda au reușit să treacă testul fidelității.

Sezonul 2025 include 21 de ediții pline de emoție, iar în primele zile ale lunii septembrie telespectatorii vor descoperi soarta participanților: Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca, dar și Marian Grozavu și Bianca Dan. Rămâne de văzut cine va părăsi emisiunea împreună și cine nu.

Ce urmează după finala Insula Iubirii 2025?

După finalul „Insula Iubirii”, Antena 1 aduce o nouă provocare pentru telespectatori. Începând cu 7 septembrie, de la ora 20:00, va începe noul sezon „Asia Express – Drumul Eroilor”, difuzat în patru seri consecutive: duminică, luni, marți și miercuri. Show-ul îi va purta pe concurenți prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, finalul fiind programat în Seul, iar provocările vor fi extrem de dificile, având la dispoziție doar un dolar pe zi.

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, și-a exprimat entuziasmul înainte de premieră: „De abia aștept să văd ce au făcut concurenții noștri când i-am scăpat din ochi! Îmi vine să trec pe la voi, pe la montaj, @americaexpressromania, așa curioasă sunt!”.

Printre participanții sezonului se numără: Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, dar și Karmen Simionescu și prietena ei, Olga Barcari.

Noul sezon al „Asia Express” promite aventură, emoție și momente pline de adrenalină, oferind fanilor Insula Iubirii o continuare captivantă a programului de divertisment. Antena 1 își menține astfel tradiția de a aduce emisiuni populare și concurenți cunoscuți, păstrând atenția publicului la cote maxime.

