Francesca Sarao și Cristian Pungă, reîntâlnire emoționantă la Insula iubirii. „Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 10:29
323 citiri
Francesca și Cristian au rămas împreună FOTO: Instagram/ Francesca Sarao

La „Insula iubirii”, reîntâlnirea dintre Francesca Sarao și Cristian Pungă a fost cu adevărat emoționantă. Concurentul a alergat doi kilometri pentru a-și revizita iubita, iar cei doi nu și-au putut stăpâni lacrimile. În cele din urmă, au decis să plece împreună de pe insulă, consolidându-și relația. După acest moment intens, Francesca și Cristian au transmis fanilor și un mesaj special pe Instagram.

În postarea lor, cei doi au vorbit despre experiența trăită în Thailanda și despre cum testul de la „Insula iubirii” le-a oferit claritate în privința relației. Deși credeau că relația lor era solidă, au realizat că mai existau aspecte ce necesitau atenție.

„Totul a început ca o joacă, o simplă încercare de a vedea dacă suntem sau nu povestea potrivită pentru o astfel de experiență. Ceea ce părea doar o glumă s-a transformat rapid într-o realitate care ne-a provocat la fiecare pas, până în clipa plecării spre Insulă. Atunci am înțeles că, în spatele normalității noastre, s-ar putea ascunde fisuri nevăzute, iar testul suprem ne-a făcut să fim sceptici și temători. Am pornit la drum cu frică de necunoscut, dar convinși de iubirea care ne leagă. Și nu a fost nevoie de mult timp ca să realizăm că suntem meniți unul pentru celălalt. Insula ne-a oferit șansa de a reconfirma acest adevăr. Știți acel moment care pare desprins dintr-un film? Ei bine, noi îl trăim. Mulțumim tuturor celor care au făcut parte din această poveste și au transformat-o în realitate. Voi veți rămâne mereu în genericul nostru”, au scris ei pe Instagram.

După zece ani împreună și doi ani de logodnă, Francesca și Cristian se pregătesc să facă următorul pas: nunta, programată pentru luna iunie a anului viitor. În plus, cuplul s-a mutat într-o casă nouă, iar Francesca a dezvăluit că relația lor a devenit mai armonioasă, iar Cristian este mai atent și mai implicat ca niciodată.

Insula Iubirii 2025 ajunge astăzi la final. Ultimul episod îi aduce în față pe Ella și Andrei, dar și pe cuplul Maria & Marius. Emoțiile sunt intense, iar concluziile complet neașteptate.

