Ispitele de la Insula Iubirii au petrecut în ziua nunții anulate a lui Andrei Lemnaru și a Ellei Vișan

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:47
593 citiri
Andrei și Ella au anulat nunta FOTO: Instagram/ Insula Iubirii

Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au transformat o zi aparent obișnuită într-o mică sărbătoare ironic-emoționantă. Sâmbătă, pe 13 septembrie, ziua în care Ella Vișan și Andrei Lemnaru ar fi trebuit să spună „Da”, grupul de ispite a marcat nunta care nu a mai avut loc.

După ce experiența din emisiune i-a schimbat radical planurile, Ella apropiindu-se de ispita Teo Costache, iar Andrei de Andrușca, cei doi au renunțat la evenimentul programat. Cu toate acestea, ispitele au organizat o mică petrecere pentru a marca simbolic momentul.

„Dacă sunteți curioși unde suntem…. Să știți că suntem la nunta lui ANDREI!”, a anunțat Naba Salem pe Facebook, în timp ce Cristina Scarlevschi, Mattia și Andrușca s-au fotografiat împreună în atmosfera de petrecere.

Distracția a avut loc într-un club din București, unde Andrei a apărut și el, fotografiindu-se alături de fostele sale colege. Cristina i-a transmis un mesaj cald: „Îți doresc multă fericire, dragoste și numai oameni frumoși în viața ta”.

Pentru Antena Play, Ella Vișan a vorbit deschis despre ziua care ar fi trebuit să fie cea mai importantă din viața ei. „Mă mărit!”, a declarat ea, zâmbind larg. În ciuda anulării nunții, Ella privește viitorul cu optimism și fără regrete:

„Cu mândrie o să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea. Eu nu am o problemă. Nu putem să ne jucăm cu viitorul. Nici al nostru și nici al altor oameni. Cred că așa a trebuit să se întâmple. Da, nu este o despărțire tipică, cum se despart doi oameni normali, dar știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat asta, atât pentru Andrei, pentru a vedea lucruri la mine, pentru a conștientiza lucruri despre mine, despre el, dar și pentru mine.”

În timpul emisiunii, Ella s-a apropiat de ispita Teo Costache și a avut mai multe momente de intimitate cu el.

„Au fost situații în care am fost mult mai apropiați și am vorbit mai în largul nostru (…) Este un lucru pe care l-am simțit. Indiferent dacă va exista ceva între mine și Teo, este un lucru între mine și el”, a explicat Ella, precizând că nu regretă relația și că după finalul show-ului au decis să se despartă.

