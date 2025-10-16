Lovitură pentru fanii ”Insula iubirii”, după 9 sezoane. Somația decisă de CNA: ”Dacă nu o respectați...”

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 13:32
609 citiri
Lovitură pentru fanii ”Insula iubirii”, după 9 sezoane. Somația decisă de CNA: ”Dacă nu o respectați...”
Ella Vișan a fost concurentă la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Ella Vișan

”Insula Iubirii”, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, a intrat în atenția CNA, din cauza numeroaselor sesizări primite în urma ultimei ediții, a noua, încheiate în această vară.

Astfel, Consiliul Naţional al Audiovizualului vrea să-i impună Antenei 1 difuzarea reality-show-ului ”Insula Iubirii” mai târziu, la ore care nu le sunt accesibile minorilor, conform Paginademedia.ro.

Pentru că emisiunea conţine imagini în care se prezintă consum de alcool, scene de nuditate, limbaj explicit, programul ar trebui recomandat doar pentru persoane peste 15 ani, iar astfel de programe pot fi difuzate doar după ora 23.00.

”Prima precizare: ”Insula iubirii” nu este o emisiune educativă. Una dintre reclamaţii se referea la caracterul educativ pe care ar trebui să-l aibă această emisiune”, a recunoscut reprezentanta Antenei 1, Adriana Păpureanu.

„Pentru că este o problemă de oră până la urmă şi pentru că această emisiune s-a încheiat acum o lună şi jumătate şi noi nu am reuşit atunci să analizăm, şi bănuiesc că o să mai faceţi emisiuni Insula iubirii, eu voi propune o somaţie de intrare în legalitate. Ceea ce înseamnă că viitoarele ediţii vor trebui difuzate începând cu ora 23.00, nu de la 20.00.

Pornind de la această somaţie, dacă nu o respectaţi, ştiţi că urmează amenzi drastice. O să propun o somaţie de intrare în legalitate cu privire la oră. Conţinutul nu este de ora 20.00, este de ora 23.00”, a spus Monica Gubernat, membru CNA.

CNA îi cere preşedintelui României să includă educaţia media în Strategia Naţională de Apărare. "Dezinformarea afectează domenii esențiale”
CNA îi cere preşedintelui României să includă educaţia media în Strategia Naţională de Apărare. "Dezinformarea afectează domenii esențiale”
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a anunţat că această instituţia a decis să-i solicite preşedintelui Nicuşor Dan să introducă "educaţia...
Încă un pesedist nostalgic după Ceaușescu: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! România era pe plus în 1989”
Încă un pesedist nostalgic după Ceaușescu: „Mă doare în cot de deficitul bugetar! România era pe plus în 1989”
Senatorul PSD Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senat și fost director al Institutului Matei Balș, a stârnit controverse la Profit Health.forum cu o declarație...
#insula iubirii, #emisiune, #antena 1, #CNA, #somatie , #stiri media
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Arestati pe loc: un cuplu a blocat ambulanta aflata in misiune si a agresat personalul medical!
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar
DigiSport.ro
A divortat dupa 12 ani de "cea mai frumoasa femeie din lume" si n-a stat pe ganduri: "Traiesc aici"

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Carmen Dan, la ieșirea de la audierile din dosarul în care e vizată sora ei: „Cum îți așterni, așa dormi”
  2. Serbia recunoaște că agenți ruși au organizat o tabără paramilitară pentru a destabiliza alegerile din Republica Moldova
  3. Polițist șef de post, urmărit penal în două dosare pentru amenințare și hărțuire. Victima este fosta soție
  4. Lovitură pentru fanii ”Insula iubirii”, după 9 sezoane. Somația decisă de CNA: ”Dacă nu o respectați...”
  5. Românii sunt campionii Europei la informarea de pe TikTok. În același timp, majoritatea românilor cred că recunosc dezinformarea, atunci când o văd
  6. Fetiță rănită după ce i-a căzut în cap o placă de faianță în toaleta Palatului Copiilor. „Se întâmplă într-o clădire cu sute de copii”
  7. Petiție pentru majorarea amenzilor pentru defrişări ilegale în București. Cât valorează un copac în Capitală
  8. Analiză: De ce sunt convocați rezerviștii? Ce spune MApN?
  9. Atac cu drone în celebrul oraș mexican de graniță Tijuana. Au fost vizate clădiri judiciare FOTO/VIDEO
  10. Când ar putea fi acceptată România în OCDE și de ce este atât de important demersul. "Vom avea o guvernare mai bună şi o creştere a ratingului de ţară"