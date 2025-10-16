Lovitură pentru fanii ”Insula iubirii”, după 9 sezoane. Somația decisă de CNA: ”Dacă nu o respectați...”

”Insula Iubirii”, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri din România, a intrat în atenția CNA, din cauza numeroaselor sesizări primite în urma ultimei ediții, a noua, încheiate în această vară.

Astfel, Consiliul Naţional al Audiovizualului vrea să-i impună Antenei 1 difuzarea reality-show-ului ”Insula Iubirii” mai târziu, la ore care nu le sunt accesibile minorilor, conform Paginademedia.ro.

Pentru că emisiunea conţine imagini în care se prezintă consum de alcool, scene de nuditate, limbaj explicit, programul ar trebui recomandat doar pentru persoane peste 15 ani, iar astfel de programe pot fi difuzate doar după ora 23.00.

”Prima precizare: ”Insula iubirii” nu este o emisiune educativă. Una dintre reclamaţii se referea la caracterul educativ pe care ar trebui să-l aibă această emisiune”, a recunoscut reprezentanta Antenei 1, Adriana Păpureanu.

„Pentru că este o problemă de oră până la urmă şi pentru că această emisiune s-a încheiat acum o lună şi jumătate şi noi nu am reuşit atunci să analizăm, şi bănuiesc că o să mai faceţi emisiuni Insula iubirii, eu voi propune o somaţie de intrare în legalitate. Ceea ce înseamnă că viitoarele ediţii vor trebui difuzate începând cu ora 23.00, nu de la 20.00.

Pornind de la această somaţie, dacă nu o respectaţi, ştiţi că urmează amenzi drastice. O să propun o somaţie de intrare în legalitate cu privire la oră. Conţinutul nu este de ora 20.00, este de ora 23.00”, a spus Monica Gubernat, membru CNA.

