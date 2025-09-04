Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui

Marius și Maria Avram au fost în centrul uneia dintre cele mai dramatice finale de la Insula Iubirii 2025. Ajunși în Thailanda cu dorința de a-și consolida relația și de a lăsa în urmă greșelile trecutului, cei doi au sfârșit prin a lua decizii care i-au surprins nu doar pe telespectatori, ci și pe prezentatorul Radu Vâlcan.

Ceremonia focului a fost momentul în care toate tensiunile acumulate s-au revărsat. Maria a recunoscut că s-a apropiat de ispita Cătălin, însă a explicat că intenția ei nu era să își construiască o altă relație, ci mai degrabă să vadă cum reacționează soțul ei.

„Știam că lucrurile astea vor ajunge la tine. Din ce am observat eu, Marius s-a abținut foarte mult, deși simțea să facă altceva. (…) Am fost convinsă că el nu se va mai abține”, i-a mărturisit ea.

Totuși, imaginile cu sărutul dintre Maria și Cătălin au complicat și mai mult lucrurile. Ea a recunoscut că momentul nu ar fi avut loc fără influența alcoolului:

„Nu vreau să dau vina pe alcool, dar am băut prea mult. (…) Dacă îmi doream să fac asta, o făceam mai demult”. Pentru Marius, însă, acele imagini au cântărit greu. „Te-am văzut că erai o femeie îndrăgostită. De-aia am renunțat”, a spus el, vizibil afectat.

La final, ambii au hotărât să părăsească insula singuri.

„Am luat decizia asta în momentul în care mi-am dat verigheta jos”, a explicat Marius. Însă, imediat după plecarea Mariei, Oana Monea, ispita de care Marius se apropiase, a apărut la foc și i-a propus să continue drumul împreună.

„Pentru că lucrurile se întâmplă atât de frumos aici și Insula ne surprinde atât de tare, eu îmi doresc să plec alături de Marius”, a spus ea. Bărbatul a fost de acord, iar cei doi au plecat împreună.

De partea cealaltă, Maria a avut propria ceremonie, alături de Cătălin. A ales să plece singură și și-a exprimat speranța că soțul ei va înțelege decizia:

„Cum i-am spus și în apă, voi merge singură acasă și dacă eu voi reuși să-mi vindec sufletul, lucrurile vor continua și afară. Însă, pentru moment, voi decide să merg singură și sper să-mi respecți decizia”. Revederea cu Marius, la vilă, a fost explozivă, mai ales când Maria a văzut-o pe Oana lângă el. „Trebuie să-ți măsori cuvintele, pentru că îi sunt în continuare soție. Tu ești amantă, în cazul ăsta!”, i-a reproșat ea.

Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii

Totuși, la câteva săptămâni după ce s-au întors din Thailanda, Marius și Maria au reușit să se regăsească.

„După mai multe discuții serioase, s-au împăcat, fiind acum mai puternici și mai aproape unul de celălalt”, a relatat Marius. Relația lui cu Oana nu a continuat. „Am ajuns în România și am plecat împreună spre casă. (…) Noi am fost ok. Aceste zile au fost și frumoase, dar și tensionate. (…) Maria suna, mie îmi dădea mesaje, unde îmi spunea situații și lucruri pe care nu am cum să vi le spun. Noaptea. Jigniri, înjurături, lucruri greu de reprodus. Lucruri urâte despre Marius. Am cunoscut-o și pe mama lui, o doamnă foarte drăguță. Mai apoi, urma să plece în Anglia. A spus că mai are ceva de discutat cu Maria și trebuia să ne vedem. I-am zis că nu știu dacă e cazul, dacă lucrurile au decurs așa cum au decurs. El a fost acasă la ea, a stat acolo o zi-două și am preferat să mă retrag”, a explicat Oana.

Marius a confirmat că povestea cu ispita nu a durat mult: „(Povestea cu Oana) A durat vreo două-trei săptămâni”.

Maria a recunoscut și ea că au existat conflicte după încheierea filmărilor, dar a subliniat că relația lor a avut câștig de cauză: „El singur și-a dat seama, nu știu cum de s-a trezit la realitate”.

