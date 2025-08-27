Cu ce se ocupă ispita Teo din Insula Iubirii: afacere evaluată la sute de mii de euro

Teodor Costache, cunoscut ca Teo, nu impresionează doar în reality-show-ul Insula Iubirii, ci și în mediul de afaceri. Dincolo de imaginea de „ispită supremă”, acesta conduce o companie profitabilă din Ploiești, specializată în servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

Firma CANAL TRANS, pe care o administrează de șapte ani, după ce a preluat jumătate din acțiuni de la mama sa, Beatrice Costache, are în spate o experiență de aproape două decenii pe piață. În prezent, compania gestionează peste 160 de contracte publice și înregistrează venituri anuale estimate la aproximativ 350.000 de euro, conform Cancan. Suma ar putea fi chiar mai mare, având în vedere numărul mare de clienți și diversitatea serviciilor: închiriere de toalete ecologice, vidanjare, igienizare și evacuare a apelor reziduale.

Deși a revenit în show-ul de la Antena 1, unde a pus pe jar concurente precum Iustina Loghin și Ella, rolul său de ispită nu are o motivație financiară. A recunoscut deschis că experiența din Thailanda înseamnă pentru el altceva: adrenalină, emoții și provocarea de a rămâne „ispita supremă”.

Succesul din business se reflectă și în stilul său de viață: Teo conduce un BMW X6, o mașină cu preț de pornire de 70.000 de euro, și poartă un Rolex Datejust estimat la 20.000 de euro. În ciuda luxului, el continuă să combine viața de antreprenor cu cea de personaj al reality-show-ului, construindu-și astfel o imagine complexă, între businessman de succes și un bărbat de încredere pentru concurente.

