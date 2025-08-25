Ella Vișan, reacție dură după apariția imaginilor intime cu ispita Teo la Insula Iubirii: „Jumătate dintre voi ați fost aduși de barză”

Ella Vișan, participantă la Insula Iubirii 2025, a devenit unul dintre cele mai discutate personaje ale sezonului după ce imaginile alături de ispita Teo au fost difuzate. Aparițiile au stârnit un val imens de reacții în mediul online, iar tânăra s-a trezit brusc în mijlocul unor controverse aprinse. De la critici dure până la amenințări cu moartea, Ella a avut de înfruntat un adevărat val de ură, însă spune că, în prezent, nimic nu o mai afectează.

Concurenta a intrat în emisiunea difuzată de Antena 1 împreună cu logodnicul său, Andrei Lemnaru, și a atras atenția încă din primele episoade prin sinceritatea cu care s-a exprimat și prin prezența ei puternică. Totuși, apropierea de ispita Teo, petrecută pe fundalul exoticei Thailanda, a devenit unul dintre cele mai comentate momente din show și a amplificat criticile la adresa ei.

Ella Vișan, reacție fermă după ce a fost criticată

Într-un mesaj recent, Ella a decis să nu mai păstreze tăcerea și să își spună punctul de vedere:

„Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii. Dar ceea ce se întâmplă acum a depășit orice limită și nu mai are nicio legătură cu emisiunea.”

Ea a structurat explicațiile sale pe mai multe subiecte:

„1. Despre fotografii și manipulări – Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri își pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu.

2. Despre operații, implanturi și sănătate – Aud zilnic acuzații: că mă prefac, că n-am implanturi, că am implanturi, că mă plâng de durere doar ca să joc un rol, că am slăbit prin operații… Haideți să lămurim: Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micșorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă și-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberații. Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Cine știe cum funcționează corpul înțelege că, în urma unei intervenții nereușite, nu doar estetic ești afectată, ci implanturile pot provoca dureri reale. Iar eu, acum, resimt acele dureri. E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr. Operațiile pe care le-am făcut în urmă cu ani nu au fost mofturi (nu înainte de emisiune, așa cum s-a lăsat să se înțeleagă). Una dintre ele a fost vitală. Dacă nu interveneam, septicemia îmi punea viața în pericol. Sunt dovezi medicale clare din anii 2016 și 2019, deja în posesia avocatului.

3. Despre familie și etichete – Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să știi povestea completă. Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță.”

4. Despre mesaje și amenințări – Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.

5. Despre rolul meu – Am fost numită bau-bau. Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc știu că, atunci când răspund, nu o fac la întâmplare. Am înțeles! Sinceritatea și adevărul deranjează spuse într-un mod caracteristic mie. Și am mai înțeles și că cel care este mai vocal și țipă mai tare are dreptate în ochii privitorului. Indiferent de cum este prezentată emisiunea, important este că acum sunt mai conectată ca niciodată la mine.

Vă rog, încetați să-mi mai scrieți să nu-l aduc pe Dumnezeu în discuție. Și nu vreau să spun mai multe! Este penibil! Frustrarea este că eu nu mă cert, nu jignesc, nu arăt cu degetul, nu sunt victimă, nu fac grupulețe. Iar mesajele de genul „Îmi vine să vomit la imaginile difuzate…” Ați vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoașteți (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică în situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate dintre voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real”, a fost mesajul Ellei Vișan.

