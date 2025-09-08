Teo Costache, sincer despre revenirea ca ispită la Insula Iubirii: „Cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine”

Teo Costache s-a impus ca una dintre cele mai remarcabile ispite de la „Insula Iubirii”, reality show-ul difuzat de Antena 1. Deși fanii ar fi vrut să-l revadă pe ecran, tânărul a confirmat că nu intenționează să revină în emisiune.

Teo a captat atenția fanilor Insula Iubirii încă din sezonul trecut, când a legat o conexiune cu Iustina. Un an mai târziu, Teo și-a demonstrat, din nou, atuurile în arta seducției și s-a apropiat de Ella. Cu toate că relația lor pe insulă părea a fi începutul unei frumoase povești de dragoste, lucrurile s-au schimbat odată cu întoarcerea acasă.

Acum, fanii sunt curioși să afle dacă îl vor mai revedea pe Teo în sezonul următor.

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula Iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a scris Teo pe TikTok, reflectând asupra impactului pe care experiența l-a avut asupra sa.

El a adăugat că, urmărind ulterior show-ul, și-a dat seama că mai are multe aspecte personale de îmbunătățit.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu”, a explicat Teo.

Teo, declarații despre relația cu Ella Vișan

În finala emisiunii, Teo și Ella Vișan au părăsit împreună Insula Iubirii, însă relația lor nu a durat mult după terminarea filmărilor. Chiar dacă părea că între ei s-a creat o legătură specială, diferențele și provocările au dus rapid la despărțire.

Despre experiența trăită alături de Ella, Teo a fost sincer în privința sentimentelor sale:

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează. Nu, la mine Ella a fost din prima seară, cu ghirlanda”, a dezvăluit el la „Un Show Păcătos”.

Tânărul a povestit și despre întâlnirea cu logodnicul Ellei, Andrei Lemnaru, în timpul bonfire-ului și a spus că a rămas plăcut impresionat de comportamentul acestuia:

„Eu am viața mea proprie, eu construiesc la viața mea (…) Nu m-a interesat și nu mă va interesa hate-ul (…) Ella mi l-a descris într-un fel, el s-a comportat exemplar cu mine. Respectul a vorbit în locul nostru în seara respectivă. Ella se aștepta ca Andrei să se comporte cu mine exact așa cum mi l-a descris ea pe Andrei mie”, a mai mărturisit Teo.

