Teo de la „Insula Iubirii" 2025, într-o nouă relație. Iubita lui, angajată la Antenă și fostă concurentă la o emisiune matrimonială

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 11:01
114 citiri
Teo este ispită la Insula Iubirii FOTO: Instagram/ Teo Costache

Finala „Insula Iubirii” 2025 a adus momente pline de emoție și răsturnări de situație, însă cea mai surprinzătoare veste vine din viața lui Teo. După ce relația cu Ella Vișan a rămas în aer, ispita show-ului a fost surprinsă într-o companie neașteptată.

Fanii urmăreau cu sufletul la gură decizia finală a Ellei: va pleca singură, alături de Teo sau cu Andrei, care trebuia să o ducă la altar în doar câteva luni. Însă, în viața reală, Teo pare că a lăsat în urmă povestea cu Ella și și-a găsit un nou interes sentimental.

Conform cancan.ro, tânărul a fost surprins ținându-se de mână cu Teodora Bănică, cunoscută ca fostă concurentă la „Casa Iubirii” și actualmente reporter la emisiunea XNS, moderată de Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

Cei doi nu s-au ascuns deloc: au fost fotografiați luând masa împreună într-un restaurant din București, gesturile lor tandre și zâmbetele largi sugerând că relația este deja una serioasă.

Ce s-a întâmplat în relația dintre Teo și Ella

Experiența din Thailanda a demonstrat că legăturile create în cadrul emisiunii nu rezistă întotdeauna după încheierea filmărilor. Ella și Andrei nu s-au împăcat după show. Andrei a recunoscut că a trecut prin momente dificile și că acum este singur:

„Am luat-o de la zero. Pe primul loc sunt eu și atât”. Relația lui cu Andrușca s-a încheiat, iar aceasta a explicat motivele: „Din moment ce stai supărat lângă mine și nu-mi oferi niciun gram de atenție, eu nu pot să trag de tine”.

Nici relația dintre Ella și Teo nu a supraviețuit, Teo explicând că o neînțelegere la hotel, după filmări, a dus la despărțire.

„După ce s-au încheiat filmările, am mers toți cei care am rămas în cuplu la același hotel. Cam de acolo ne-am șicanat noi puțin, pentru că Andrușca era cu Andrei, eu eram cu Ella și eu stăteam retras de Ella din respect pentru Andrei și pentru ea. (…) Ea atunci s-a supărat, a crezut că voiam să se termine acolo tot. A vrut să-și ia bagajul, să meargă la Maria în cameră”, a declarat Teo.

În ciuda tensiunilor, Teo a susținut că a continuat să o caute pe Ella și spera la o posibilă reconciliere, însă doar dacă ea se mută în România.

„Doar eu o caut pe Ella mereu, întreb dacă e bine”, a spus el. Ella, pe de altă parte, recunoaște că situația este complicată: „Teo este un om minunat, dar el știe foarte bine momentul în care m-am supărat un pic pe el”.

Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui
Insula Iubirii 2025: Marius Avram a plecat cu ispita Oana, dar s-a împăcat apoi cu soția lui
Marius și Maria Avram au fost în centrul uneia dintre cele mai dramatice finale de la Insula Iubirii 2025. Ajunși în Thailanda cu dorința de a-și consolida relația și de a lăsa în urmă...
Finala „Insula Iubirii” 2025: Ce cupluri rămân împreună și cine se desparte în Thailanda
Finala „Insula Iubirii” 2025: Ce cupluri rămân împreună și cine se desparte în Thailanda
Finala sezonului 9 Insula Iubirii are loc în această seară, 3 septembrie, și promite momente pline de intensitate. După trei săptămâni petrecute în Thailanda, concurenții ajung la ultima...
