Misterul statuilor uriașe Moai din Insula Paștelui

La aproximativ 3.000 de kilometri de coasta statului Chile, în Oceanul Pacific se află o insulă ce poartă numele Rapa Nui, cunoscută mai degrabă sub denumirea Insula Paștelui. Aici se află câteva dintre cele mai misterioase construcții megalitice din istoria umanității: structuri uriașe, înalte de 10 metri, care au o greutate de peste 80 de tone.

Pentru mult timp, aceste construcții impresionante au stârnit interesul arheologilor. Cum au apărut și care a fost scopul lor? - a fost întrebarea adresată adesea. Sunt în jur de 1.000 de statui gigantice pe această insulă, multe dintre ele înălțate pe un soi de platforme megalitice. Pe această insulă s-au aflat doar triburi polineziene aflate la stadiul epocii neolitice, în care tehnologiile erau primitive. Astfel, răspunsul la întrebarea cum au fost create a fost dificil de aflat.

Statuile poartă denumirea de Moai, în timp ce platformele se numesc ahu. Pentru mult timp, oamenii de știință au crezut că statuile au fost ridicate în onoarea strămoșilor și totul făcea parte dintr-un ritual. Statuile evidențiază busturi uriașe, cu chipuri alungite, însă ușor diferite de structura anatomică a polinezienilor. Oamenii de știință cred că Insula Paștelui a avut o importanță spirituală deosebită pentru polinezieni, iar aici era "Centrul Pământului". Se spune că aici se afla o graniță între lumea viilor și cea a morților.

Ipoteza lansată de cercetătorii de la Universitatea Binghamtons

O echipă de cercetători de la Universitatea Binghamton din New York, condusă de profesorul Carl Lipo, a venit însă cu o altă ipoteză după ce a studiat cu atenție istoria acestei insule. Concluzia trasă de cercetători a fost că statuile au fost construite pentru a semnaliza resursele de pe insulă, în mod deosebit apă proaspătă. Pe insulă, izvoarele curg prin anumite "tuburi" magmatice subterane direct în ocean, iar localnicii trebuiau să știe cu precizie unde se află acestea pentru a săpa după apă. Așa ar fi apărut aceste statui care semnalizau locurile în care se aflau resurse.

"Ceea ce este important şi ceea ce este de demonstrat este că locaţia statuilor nu este un loc ritualic ciudat doar cu valoare simbolică ci erau parte integrantă a vieţii comunităţii", a spus Carl Lipo, care a precizat că dimensiunea statuilor era direct proporțională cu abundența resurselor din zona în care erau amplasate.

În ce privește modul în care au fost deplasate aceste statui care cântăresc peste 80 de tone, o ipoteză lansată de echipa de cercetători a fost că erau legate în partea de sus cu sfori de o parte și ar fi fost deplasate de aproximativ 40 de oameni. Altă teorie arată că erau folosite și pentru fertilizarea solului.

Statuile Moai, prezente în filme și jocuri

Statuile Moai, prezente în filme și jocuri

Având în vedere numeroasele mistere din jurul acestor statui, dar și forma lor inedită, ele au putut fi văzute în numeroase filme și jocuri. Rapa-Nui (1994), The Lost Gods of Easter Island (2000), Ogu and Mampato în Rapa Nui (2002) și Hop (2011) sunt câteva dintre filmele care au avut scene filmate în care apar și aceste statui. În ce privește jocurile video, cele mai cunoscute în care pot fi văzute sunt Delta Force: Land Warrior, Comand and Conquer: Red Alert 3 și Atlantis: The Lost Tales.