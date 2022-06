Oficialii ucraineni au prezentat detalii despre operațiunile militare care au dus la părăsirea în grabă a Insulei Șerpilor de către forțele armate rusești, în dimineața zilei de joi, 30 iunie.

Moscova susține într-un comunicat de presă că a ales să abandoneze peticul de pământ din Marea Neagră în semn de bunăvoință pentru comunitatea internațională și pentru a facilita transportul în siguranță a cerealelor din porturilor ucrainene și românești spre Africa.

Ucrainenii au transmis mai multe informații din care reiese că Moscova a livrat o minciună propagandistică cu scopul de a acoperi dezastrul militar suferit de Rusia în Marea Neagră.

Fotografii postate pe contul de Twitter al unui comandant din forțele armate ale Ucrainei, colonelul Anatoli Stefan, arată mai multe coloane de fum ieșind din diverse puncte ale insulei, semn al unui bombardament intens.

„În timpul nopții, ca urmare a următoarei etape reușite a operațiunii militare cu lansarea unor lovituri de foc de către unitățile noastre de rachete și artilerie pe Insula Șerpilor, inamicul a evacuat în grabă rămășițele garnizoanei cu două bărci rapide și probabil a părăsit insula”, afirmă Comandamentul operațional Sud al ucrainenilor.

„Insula Șerpilor este acum acoperită de foc, se aud explozii. Rezultatele finale ale operațiunii sunt în curs de desfășurare”, adaugă militarii ucraineni.

Într-o altă postare făcută pe pagina sa de Twitter, ministerul ucrainean al Apărării explică și cele trei ingrediente ale operațiunii de alungare a rușilor de pe Insula Șerpilor:

Three ingredients of the successful operation:

- skills of the Ukrainian military;

- modern Ukrainian weapons;

- equipment from our international partners

… and the Snake Island is free from occupation. pic.twitter.com/vaOFcUI63B