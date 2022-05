Cum atacă avioanele ucrainene Insula Șerpilor. Două aparate Suhoi filmate bombardând de la altitudine foarte joasă VIDEO

Forțele armate ucrainene au făcut publică o nouă filmare cu bombardamentele susținute pe care le efectuează în Insula Șerpilor împotriva pozițiilor rusești.

De această dată este vorba despre două aparate de zbor Suhoi-27, care atacă pozițiile rusești de la altitudine foarte mică, într-o operațiune extrem de riscantă.

"Forțele aeriene ucrainene sunt încă în viață - aici se văd două Su-27 ucrainene care lovesc facilitățile rusești pe celebra Insula Serpilor din Marea Neagră, în imagini remarcabile filmate de o dronă TB-2. După cum putem observa, există daune grave", se arată într-o postare pe Twitter făcută după publicarea imaginilor de către armata ucraineană.

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.

