Analiștii militari și experții în securitate au analizat mai multe imagini realizate din satelit în ultimele zile în zona Insulei Șerpilor.

Fotografiile indică o intensificare fără precedent a activităților armatei ruse, de la începutul invaziei Ucrainei până în prezent.

"Imaginile arată mai multe nave în apropiere, dar acum par să fie cel puțin 10 vehicule și pe insulă", arată Tim Ehrhart, expert în cibersecuritate, într-o postare pe Twitter.

Looks like significantly more activity both near and on Snake Island, Ukraine today. @CovertShores highlighted Sentinel Imagery showing multiple ships nearby, but there now appear to be at least 10 vehicles on the island too. @OAlexanderDK has been identifying the various ships pic.twitter.com/golSK9ATDu — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) May 24, 2022

Un alt expert militar a analizat imagini comparativ, una realizată pe 14 mai, iar cea de-a doua pe 24 mai. Mai mulți comentatori constată că una dintre clădirile din centrul insulei a suferit avarii majore, cel mai probabil datorate bombardamentelor ucrainene.

Ads

Look at the blue- and red-roofed buildings here, from 14 and 24 May. Did #Ukraine launch another strike on these buildings on Snake Island in the past week? #bayraktar? 🤔 pic.twitter.com/8u6WufLvbq — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) May 24, 2022

O altă analiză la subiect a reușit să identifice toate cele șapte nave rusești masate în jurul Insulei Șerpilor.

@OAlexanderDK identified the ships off the coast of Snake Island, Ukraine today.https://t.co/SgHdzFEfCv — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) May 24, 2022

Ads

Mai mulți comentatori se întreabă care va fi reacția Ucrainei, în contextul încăpățânării Rusiei de a ocupa insula.

Unii dintre ei sunt de părere că Ucraina ar trebui să încerce să lovească țintele militare cu rafale de rachete lansate de la sol, în condițiile în care distanța până la cel mai apropiat punct terestru al țării atacate de Rusia este de aproximativ 30 de kilometri.

"Prea puține unități de artilerie cu rază lungă. Acestea se află acum în cele mai fierbinți puncte din est", spune un alt comentator.

Insula Șerpilor este considerată de mulți analiști militari cel mai important punct al războiului din Ucraina, în acest moment.

Cine deține peticul de pământ poate controla totul pe o distanță de sute de kilometri atât terestru, cât și maritim.

Too few long range artilery units. It is now in the hottests points in the east. — Gdańska Russofobia 🇵🇱🇺🇦 (@stoprusskie) May 24, 2022

Ads