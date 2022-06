Insula Şerpilor, aflată la 45 de kilometri de litoralul românesc a fost considerată un obiectiv esenţial pentru Federaţia Rusă, din punct de vedere economic, militar, geopolitic şi geostrategic, în războiul cu Ucraina.

Prin ocuparea acesteia, Rusia controla efectiv un obiectiv deosebit de important din vecinătatea României, conform Centrului Euro-atlantic pentru Rezilienţă.

Rusia izola economic Ucraina, prin controlul canalelor navigabile din proximitatea Insulei Şerpilor. Astfel că retragerea rușilor din această zonă pare să fie o veste bună și pentru Ucraina și pentru România.

Politologul Radu Carp a explicat pentru Ziare.com ce înseamnă de fapt această retragere a rușilor din Insula Șerpilor pentru România și dacă are vreo influență asupra extragerii de gaze din Marea Neagră.

”România a început o exploatare în Marea Neagră într-un perimetru care nu era direct amenințat de războiul care se purta între Ucraina și Rusia însă există un alt perimetru unde există un alt potențial de exploatare care se află exact la granița teritoriului delimitat în urma Hotărârii de la Haga și acolo într-adevăr era un pericol în sensul în care dacă s-ar fi existins războiul ar fi atins și acea zonă.

Astfel, în momentul de față, dacă Insula Șerpilor rămâne în Ucraina, România poate să exploateze tot teritoriul maritim pe care îl are la dispoziție. Problema este dacă va găsi investitori și dacă va reuși să folosească ceea ce se extrage în sistemul energetic național. Dar este o veste foarte bună”, a explicat Radu Carp, specialist în științe politice, securitate și relații internaționale.

Profesorul mai explică și ce influență are asupra securității României.

”Și mai este o veste foarte bună și din perspectiva faptului că baza de la Kogălniceanu se află foarte aproape de Insula Șerpilor și Rusia a folosit acest argument al contracarării extinderii NATO prin ocuparea acestei insule, drept dovadă că a fost un obiectiv ocupat chiar din prima zi a războiului”, a mai spus Radu Carp.

Politologul este de părere părăsirea insulei de către ruși face ca Odessa să nu mai fie un obiectiv atât de important de cucerit pentru Putin, cel puțin deocamdată.

”Din punctul de vedere al Ucrainei, veste este de asemenea foarte bună pentru că face ca perspectiva capturării Odessei să fie și mai îndepărtată decât era. În plus se deschide perspectiva deblocării grâului ucrainean.

Azi, la sfârșitul Summi-ului NATO s-a anunțat că Grecia ar vrea să se implice în a escorta navele ucrainene. Deci, perspectiva de a extinde frontul în zona Odessa Printr-o învăluire practic din spatele liniilor de front, în momentul de față nu există”, a mai spus Radu Carp.

”Este greu de spus. Insula Șerpilor a fost mai ușor de cucerit pentru că odată ce ești instalat pe ea ai o vulnerabilitate. Trebuie să o aperi în fața atacurilor de pe țărm. Ori asta s-a și întâmplat. Ucrainenii nu beneficiau de artileria potrivită pentru a lansa aceste atacuri. Au reușit să o aibe pentru că altfel nu ar fi reușit acest atac decisiv.

S-a văzut că atacul aerian nu poate fi efectuat. S-a încercat pe 8 mai dar în condiții foarte grele și nu s-a reușit decât parțial. E mult mai ușor de cucerit această insulă decât a da bătălii în câmp deschis cum sunt cele din zona Donbas. Dar vom vedea. E un război de durată. Niciuna dintre părți nu va dori să înceteze”, a mai apreciat specialistul în securitate și relații internaționale.

#Ukraine: Ukrainian forces continue to hit Snake Island in the Black Sea; new footage released shows multiple long range artillery/rocket strikes against Russian positions.

A Pantsir-S1 SAM system is claimed to be destroyed; regardless, anyone nearby would have had a bad day. pic.twitter.com/4hAq6xUa4f