Răsturnare de situație: grănicerii de pe Insula Șerpilor sunt în viață, luați captivi de ruși

Grănicerii care apărau Insula Șerpilor în timpul atacurilor rușilor sunt în viață, ținuți captivi de ruși.

Soldații ruși au distrus complet infrastructura insulei și au confiscat o navă civilă joi, 24 februarie, când a avut loc atacul, potrivit NEXTA.

⚡️The defenders of #Zmeiniy Island are alive and in #Russian captivity. The invaders completely destroyed the island's infrastructure and seized a civilian ship. pic.twitter.com/0pe7mJat8L