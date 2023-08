Ucraina a instalat un nou post de frontieră pe Insula Șerpilor, în locul celui distrus de ruși VIDEO

Polițiștii de frontieră ucraineni au instalat un nou post de frontieră pe Insula Șerpilor din Marea Neagră. Postul vechi a fost distrus de trupele rusești.

Forțele Armate ale Ucrainei au declarat că armata rusă a fost evacuată de pe insulă, neputând rezista bombardamentelor ucrainene. Ministerul rus al Apărării a susținut că au părăsit insula ca un „gest de bunăvoință”.

”Justiția istorică a fost restaurată de militarii Serviciului de Frontieră de Stat cu sprijinul deplin al militarilor Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării”, a susținut șeful Serviciului de Stat al Frontierei Ucrainei, Serhii Deineko.

⚡Soldiers of the State Border Guard Service of Ukraine installed a border sign on Zmііnyi Island.

"Historical justice has been restored by servicemen of the State Border Service with the full support of servicemen of the Main Directorate of Intelligence of the Defense… pic.twitter.com/K1geC2d9k2