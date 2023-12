Cel mai popular loc de vacanță din Grecia, acoperit de un strat gros de zăpadă: ”Cine a spus că este doar o destinație de vară?” FOTO

Insula preferată de cei mai mulți turiști români vara devine ușor o alegere potrivită și pentru vacanța de iarnă.

Forum Thassos a publicat, pe Facebook, imagini de poveste după o ninsoare care a avut loc pe insulă.

”Cine a spus că Thassos este doar o destinație de vară? Începe să semene foarte mult cu Crăciunul”, este mesajul postat în acest weekend de o companie de turism.

Postarea a primit sute de like-uri și comentarii din partea turiștilor.

”Insula mea de vis! Când ma fac ”mare și batrân”, acolo vreau să locuiesc”.

”Ăsta e drumul spre vârful Ipsarion. Acolo e zăpadă și de juma de metru iarna. Am fost în septembrie și era răcoare bine sus, marea era foarte caldă. Am prins 7 zile tot cu 29-30 grade atunci. Fantastică vacanță am avut în Thassos”.

”Ce peisaj suberb”, sunt câteva dintre comentarii.

