Proprietarii unui restaurant din insula grecească Thassos au transmis un drept la replică după ce un cuplu de clienți din România s-a plâns de prețurile mari.

În postarea originală găzduită de grupul de Facebook Forum Thassos, o româncă cu numele Daniela Pisică a scris: "Din păcate în această seară am fost la restaurantul Se Seoula din Skala Prinos unde ne-au impus o consumație de 20 euro de persoană, ceea ce mi se pare wow, să nu poți mânca într-un restaurant ce vrei și de ce suma vrei. Mi s-a părut revoltător, nu mi se pare ok să ajungă să se poarte cu noi, cei care am ridicat această insulă așa. Cu părere de rău, după 15 ani, nu mai dorim să venim pe această insula comercială".

În răspunsul furnizat Forum Thassos, unde a apărut postarea inițială, proprietarii tavernei afirmă că soțul reclamantei a fost violent cu personalul tavernei.

"Eu și soțul meu deținem un mic restaurant în Skala Prinos numit Sti Sesoula. Servim în mare parte pește proaspăt și fructe de mare și încercăm să oferim cea mai bună calitate posibilă și să tratăm oamenii frumos. În acest moment aș dori să-i informez pe toți clienții noștri că soțul acestei doamne a venit la restaurantul nostru și pentru că nu i-a plăcut politica noastră a aruncat meniul în chelnerul nostru.

Avem totul pe video. Sunt șocată că are îndrăzneala de a vorbi negativ despre noi după comportamentul lor dezgustător.

Toată familia și prietenii lor care stăteau cu ei și-au cerut scuze pentru comportamentul lor și s-au simțit foarte inconfortabil.

Ei și soțului ei ar trebui să le fie rușine de ei înșiși pentru că au un astfel de comportament, în special față de tinerii muncitori.

Când nu îți place un restaurant te ridici si pleci, nu ai dreptul sa arunci cu lucruri in oameni.!! Si da, avem un consum minim pentru ca avem un loc foarte mic, dar totuși foarte mult personal si facturi care trebuie plătite. Nu trebuie să ne placi, dar ar trebui să ne respecți pe noi și pe angajații noștri.

În cele din urmă, pentru cei care spun că este un ridicol, mi-ar plăcea să deschidă un restaurant și să încerce să plătească facturile cu cei care vin la o bere, îmi pare rău, dar puteți alege un bar pentru asta.

De asemenea, consumul minim presupune doar o porție de apă, pâine, o băutură și o salată sau un aperitiv, nu este o cantitate de mâncare gigantică", afirmă proprietara.