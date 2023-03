Top șase cele mai frumoase insule din Europa care merită vizitate cel puțin o dată în viață. Țările la care nu te-ai fi gândit să aibă paradisuri pe apă VIDEO

O vacanță pe o insulă ar trebui să fie o opțiune pentru orice turist. Atmosfera de vacanță, stațiuni și plaje deosebite, dar și peisaje de munte se găsesc pe sutele de insule din Europa.

Deși insulele grecești par să fie cea mai aleasă variantă sunt și alte țări în Uniunea Europeană care au insule perfecte pentru o vacanță. Printre ele sunt Spania, Italia sau Franța.

Formentera, Spania

Formentera este insula cea mai mică dintre insulele Baleare, împreună cu insula Ibiza, fac parte din insulele Pituitare. Insula are o lungime de 19 kilometri și este situată în Marea Mediterană, foarte aproape de Ibiza. Localitățile mai importante de pe insulă sunt Sant Francesc Xavier, Sant Ferran de ses Roques, El Pilar de la Mola și La Savina. De pe insula Ibiza se poate ajunge aici numai cu vaporul.

Deși este adesea numită "bijuterie ascunsă", această insulă din Baleare este populară încă din anii '60. În trecut era o atracție pentru artiști precum muzicieni, scriitori și actori.

Formentera, deși se află la doar câțiva kilometri la sud de Ibiza, nu este recunoscută pentru cluburile de noapte ci mai degrabă, acesta este locul pentru cei care caută un loc elegant și boem în Mediterană. Cu ape albastre și nisipuri albe, este, de asemenea, recunoscută pentru unele dintre cele mai spectaculoase plaje din lume.

Santorini este apreciată pentru peisajele extrem de „instagramabile”, cu clădiri albe sau pastelate, așezate în terase pe stâncile care se întâlnesc cu marea. Santorini este o insulă destul de mare, care găzduiește mai multe orașe și sate mici.

Cu până la două milioane de turiști în fiecare an, este, de asemenea, cea mai vizitată dintre toate insulele grecești.

Deși are locuri pline de turiși, are și sate spectaculoase mai puțin aglomeratei, cum ar fi Emporio, Pyrgos și Imerovigli, și merită și ele să fie explorate pentru arhitectura pitorească și farmecul autentic.

Sicilia, Italia

Cea mai mare insulă din Marea Mediterană, Sicilia este renumită pentru cultura, bucătăria și istoria sa. Iubitorii de mâncare și vin se vor simți ca acasă aici, deoarece mâncarea siciliană conține o mulțime de fructe de mare proaspete, brânzeturi și influențe arabe clare.

Lăsând la o parte istoria și cultura, diversitatea incredibilă a peisajelor de pe insulă oferă turiștilor variante numeroase de activități în aer liber, printre care drumeții de-a lungul țărmurilor accidentate, escaladarea vulcanilor activi și scufundări printre peșteri și grote în unele dintre cele mai limpezi ape albastre din Mediterană.

Turiștii pot găsi și plaje pustii cu nisip alb sau sate pitorești de pescari.

Insula Skye, Scoția

Insula Skye este una dintre cele mai bune din Scoția pentru aventuri în aer liber. Cei interesați de drumeții, alpinism și înot în sălbăticie vor găsi aici numeroase oportunități, existând multe opțiuni pentru oameni cu diferite niveluri de activitate.

Pentru turiștii dornici de aventură, există multe vârfuri provocatoare de escaladat pe Skye, în special în cele două lanțuri muntoase Cuillin, de unde priveliște asupra insulei este impresionantă.

Madeira, Portugalia

Cu o climă blândă pe tot parcursul anului, plaje vulcanice negre și capitala sa vibrantă Funchal, Madeira este comparată pe bună dreptate cu insulele Hawaii, deoarece atmosfera și peisajele sunt foarte asemănătoare.

Din punct de vedere culinar, Madeira este renumită pentru bucătăria sa locală, care, alături de standardele portugheze tipice, încorporează, de asemenea, mâncăruri cu fructe de mare și o mulțime de deserturi.

Atracțiile din Madeira sunt numeroase. Turiștii găsesc stânci de coastă dramatice, câmpuri pitorești, grădini botanice și plaje impresionante.

Insula Porquerolles, Franța

Insula Porquerolles face parte din Arhipelagul insulele de Aur. Insula Porquerolles este cea mai mare și populată dintre Insulele de Aur, având mai multe râuri. Acestea curg iarna, iar vara insula este aprovizionată cu apă adusă de un vapor-cisternă de pe continent. Insula are 30 km de litoral iar dealul cel mai înalt, în vârful căruia se ridică un far, are o altitudine de 142 de metri.

O mare parte din această insulă a fost cumpărată de guvernul francez în anii '70 și transformată în parc național, astfel încât cea mai mare parte din „Île de Porquerolles” a rămas așa cum era. Dezavantajul este că există puține magazine, unități de cazare și restaurante.

Mașinile nu sunt permise pe această mică insulă din largul Coastei de Azur așa că turiștii descoperă plajele pe jos sau cu bicicleta.

