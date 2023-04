Insulele superbe din Grecia de care puțini turiști au aflat. Aici vei găsi liniște chiar și în plin sezon

Grecia este o destinație tot mai populară la nivel global, astfel că nu e de mirare că tot mai multe zone sunt pline până la refuz de turiști în plin sezon. În aceste condiții devine o provocare să găsești insule liniștite vara. Însă nu e imposibil.

Cei mai mulți turiști aleg Santorini și Mykonos, deci cele două sunt cu siguranță de evitat în timpul sezonului estival dacă nu doriți aglomerație. În schimb, puteți opta pentru cel puțin zece insule mult mai liniștite, conform The Travel.

Naxos este o insulă din Marea Egee de Sud cunoscută pentru plajele sale frumoase. Nu atrage atât de mulți turiști, astfel că este perfectă pentru cei care doresc să se bucure de o evadare relaxantă pe plajă. Este unul dintre cele mai bune locuri de windsurfing din Grecia, datorită condițiilor sale ideale de vânt. Puteți să vizitați Muzeul Uleiului de Măsline Eggares pentru a vă delecta cu cele mai delicioase produse.

Cu multe elemente unice și interesante care pot fi găsite doar în Grecia, este una dintre cele mai bune destinații de vacanță din Europa. Andros are unele dintre cele mai frumoase peisaje naturale, iar plajele sale sunt uluitoare și destinația perfectă pentru iubitorii de timp petrecut în aer liber, cu multe opțiuni de drumeții pe insulă. Insula are sate mici și restaurante excelente.

