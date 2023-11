Reacția șefului diplomației americane când Biden l-a numit dictator pe președintele Chinei, după întâlnirea istorică din SUA VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, și liderul Chinei, Xi Jinping, s-au întâlnit miercuri, la San Francisco, restabilind un dialog așteptat de un an.

Președintele SUA a transmis că au fost făcute ”progrese reale în faţa provocărilor globale” și că vrea ”să se asigure că rivalitatea nu degenerează în conflict”, anunțând și un acord privind restabilirea comunicaţiilor militare între cele două ţări. Cu toate acestea, Joe Biden a făcut și o declarație care a nemulțumit Beinjingul. Într-o conferință de presă susținută la câteva ore după întâlnirea istorică, președintele SUA l-a numit, din nou, dictator pe Xi Jinping.

Biden i-a răspuns unui jurnalist care l-a întrebat pe preşedintele american dacă îl mai consideră pe Xi un ”dictator”, la care liderul american a răspuns: ”Este un dictator în sensul că iată un om care conduce o ţară, o ţară comunistă, care se bazează pe o formă de guvernare total diferită de a noastră”.

REPORTER: "Would you still refer to President Xi as a dictator?"

BIDEN: "Look, he is. He's a dictator in the sense that he's a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours," pic.twitter.com/XSaoyUwMW5