Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 22:21
Ce au discutat la Cotroceni președintele Nicușor Dan și liderii Coaliției. Tema care a dus la un nou blocaj SURSE
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Liderii partidelor aflate la guvernare au fost chemați marți, 23 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, pentru discuții în contextul tensiunilor interne și al scandalurilor care zguduie coaliția, dar și a mult comentatei demisii a premierului Ilie Bolojan.

Cu toate acestea, surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că acest subiect nu a fost deloc discutat la Cotroceni, nimeni din sală neatingând această temă.

Discuțiile s-ar fi axat, de fapt, pe prezentarea făcută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat situația fiscală și perspectivele rectificării bugetare.

Potrivit surselor citate, o problemă a apărut în momentul în care președintele Nicușor Dan ar fi spus că nu înțelege foarte clar de la premierul Bolojan ce alte pachete de măsuri urmează să fie adoptate, mai ales că dialogul s-a împotmolit la tema concedierilor.

Pe acest punct, se pare, s-a ajuns la un blocaj total. PSD a propus o schemă prin care unele primării să decidă singure asupra reducerilor de personal, dar premierul s-ar fi opus categoric și ar fi transmis că nu va da înapoi pe această măsură.

Discuțiile încinse, spun aceleași surse politice, au fost și pe tema alegerilor pentru Capitală. Sorin Grindeanu și Ionuț Moșteanu s-au contrat, iar Nicușor Dan a închis subiectul, sugerând că ar fi mai bine ca acestea să fie amânate, scrie antena3.ro.

În finalul întâlnirii, liderul UDMR Kelemen Hunor ar fi tras o concluzie amară: „În coaliția asta fiecare ne simțim singuri”.

Liderii Coaliției au stabilit să se mai întâlnească cu președintele și în perioada următoare, pentru a se găsi soluții la blocajele majore existente.

De la Cotroceni, Grindeanu, Bolojan și ceilalți lideri de partid au plecat la ședința coaliției, care avea să dureze peste cinci ore.

Uitând parcă faptul că președintele Nicușor Dan le-a cerut să lase deoparte conflictele și să colaboreze pentru binele țării, aici tensiunile s-au reaprins pe multiple teme:

- moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului,

- amendamentele PSD pe bursele școlare și plata cu ora,

- proiectul privind extinderea ariilor protejate.

Mai mult, premierul Bolojan le-a reproșat social-democraților că „sunt nemulțumiți de la moartea lui Iliescu încoace”, făcând aluzie la conflictul generat de funeraliile fostului președinte.

#intalnire Cotroceni coalitia guvernamentala, #Nicusor Dan, #lideri coalitie, #concedieri bugetari, #blocaj politic , #stiri politice
