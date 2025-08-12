Ziare.com Fara Filtru: Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Nicușor Dan, așteptat în toamnă la Kiev de președintele Ucrainei. "Am acceptat invitația lui Zelenski"

Autor: Adrian Zia
Marti, 12 August 2025, ora 19:32

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski FOTO X/@NicusorDanRO

Președintele României Nicușor Dan a anunțat marți, 12 august, că a discutat la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că este nevoie "de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina". Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev.

"Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Zelenski. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a găsi o soluție. Un acord trebuie să fie just, durabil și sustenabil", a scris marți șeful statului, pe rețeaua X.

Potrivit acestuia, trebuie să se ajungă la pace, dar Ucraina să fie la masa negocierilor.

"România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei", a transmis Nicușor Dan.

În finalul postării sale de pe X, Dan a scris că a acceptat invitația președintelui Zelenski de a merge în această toamnă la Kiev.

