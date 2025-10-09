Ce spune Departamentul de Stat al SUA despre întâlnirea Marco Rubio-Oana Țoiu. "Secretarul de Stat a recunoscut..."

Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis joi, 9 octombrie, pe site-ul propriu, o informare despre întâlnirea de miercuri, 8 octombrie, a secretarului de stat Marco Rubio cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Tommy Pigott, adjunctul principal al purtătorului de cuvânt, a dezvăluit în comunicat că Țoiu și Rubio "au trecut în revistă elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor".

"Secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit ieri (miercuri, 8 octombrie - n.r.) cu ministrul român de externe, Oana Toiu. Aceștia au trecut în revistă elemente ale dialogului nostru strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor. Secretarul Rubio a recunoscut eforturile depuse de România pentru a-și îndeplini angajamentele privind cheltuielile în domeniul apărării și rolul său de furnizor de securitate la Marea Neagră", se arată în comunicat.

Pigott a mai afirmat că "secretarul și ministrul de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele nucleare civile și de gaze din România, precum și despre oportunitățile pentru o cooperare economică suplimentară".

Și Oana Țoiu a dat detalii din întâlnirea cu Marco Rubio, într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Ea a vorbit și despre mesajul transmis românilor de secretarul de stat american.

„Mulțumiri pentru acest pachet strategic important, pentru faptul că SUA pot avea încredere în România și că împreună avem o influență pozitivă și în regiune”, a spus Rubio.

Ministra de Externe a explicat cum au decurs discuțiile.

„Sigur că așteptările sunt mari acasă, de a avea rezultate imediate pe fiecare palier, însă miza acestei întâlniri a fost să accelerăm aceste dosare în lucru chiar și în cadrul altor departamente. Cu siguranță (putem atrage investitori n.red) România este o țară stabilă, regiune, un partener de încredere.

