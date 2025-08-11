Friedrich Merz pariază pe Ucraina. Cancelarul german l-a convocat pe Trump într-o convorbire de urgență cu liderii europeni, înainte de discuțiile cu Putin

Cancelarul german Friedrich Merz a convocat luni, 11 august, un summit extraordinar la nivel înalt înaintea negocierilor critice cu Ucraina din Alaska.

Președintele american Donald Trump se va alătura miercuri, 13 august, liderilor europeni, inclusiv președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru un summit virtual de urgență.

Convorbirea, organizată de cancelarul german Friedrich Merz, are loc înainte de summitul de vineri, 15 august, din Alaska, dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

Summitul virtual se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, chestiuni legate de teritoriile ucrainene confiscate de Rusia, garanțiile de securitate pentru Kiev și succesiunea potențialelor discuții de pace, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german pentru POLITICO.

Merz și alți lideri europeni cer ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte de a putea avea loc orice discuții de pace sau schimburi de teritorii între Moscova și Kiev. De asemenea, au precizat că orice potențiale schimburi teritoriale trebuie să fie echilibrate și convenite cu Kievul și că Ucraina ar trebui să primească garanții de securitate ferme pentru a o proteja împotriva unor noi agresiuni.

Trei diplomați au declarat pentru POLITICO faptul că echipa lui Merz a purtat discuții intense cu alte capitale în ultimele zile pentru a organiza întâlnirea virtuală.

Merz a vorbit, de asemenea, cu Trump prin telefon duminică seară, 10 august, și l-a îndemnat în repetate rânduri pe președintele SUA să crească presiunea asupra lui Putin prin impunerea de sancțiuni paralizante împotriva sectorului bancar rusesc, precum și sancțiuni secundare împotriva partenerilor comerciali ai Moscovei.

Merz a declarat duminică seară postului public de radio și televiziune german că „nu putem accepta ca problemele teritoriale dintre Rusia și America să fie discutate sau chiar decise peste capetele europenilor, peste capetele ucrainenilor” și a adăugat: „Putin acționează doar sub presiune”.

Conform unui program consultat de POLITICO, întâlnirile virtuale vor începe miercuri, 15 august, la ora 14:00, ora Germaniei, începând cu o discuție de o oră la care vor participa lideri din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, plus președinții Comisiei Europene și ai Consiliului European, precum și Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul include apoi o discuție de o oră, începând cu ora 15:00, între liderii europeni și Zelenski, cu Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance.

În cele din urmă, așa-numita coaliție a susținătorilor militari ai Ucrainei se va reuni pentru o convorbire comună, începând cu ora 16:30, găzduită de Germania, Marea Britanie și Franța.

