Trump merge la întâlnirea cu Putin din Alaska, blindat cu oferte: Vrea să-i propună un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina

Miercuri, 13 August 2025, ora 23:52
Președintele SUA, Donald Trump FOTO Hepta

Donald Trump se pregătește să-i ofere lui Vladimir Putin acces la minerale din pământuri rare pentru a-l stimula să pună capăt războiului din Ucraina. Președintele SUA va sosi la mult așteptata întâlnire cu omologul său rus de vineri, 15 august, înarmat cu o serie de oportunități de a face bani pentru Putin. Acestea vor include deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi către Moscova și ridicarea unora dintre sancțiunile americane asupra industriei aviatice ruse, dezvăluie The Telegraph.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, se află printre personalitățile administrației care îl informează pe Trump înainte de întâlnirea sa cu Putin de la Anchorage. Bessent explorează compromisurile economice pe care SUA le poate face cu Rusia pentru a accelera un acord de încetare a focului.

Printre propuneri se numără acordarea accesului lui Putin la mineralele din pământuri rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia.

Trump a declarat că Putin se va confrunta cu „consecințe severe” dacă nu va fi de acord să pună capăt războiului din Ucraina în timpul întâlnirii lor de vineri.

Liderul american și-a dezvăluit intenția de a solicita o a doua întâlnire imediată cu Putin, de data aceasta cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după discuțiile individuale din Alaska.

Trump a declarat: „Dacă prima întâlnire merge bine, vom avea o a doua rapidă. Aș dori să o fac aproape imediat și vom avea o a doua întâlnire rapidă între președintele Putin și președintele Zelenski și cu mine, dacă doresc să fiu acolo.”

Zelenski a declarat că Trump susține garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Cei doi lideri au participat miercuri, 13 august, la un summit virtual alături de alți lideri europeni.

„Ar trebui să existe garanții de securitate”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă alături de Friedrich Merz, cancelarul german. „Președintele Trump a spus că susține acest lucru și disponibilitatea Americii de a participa.”

Keir Starmer, premierul britanic, a declarat că așa-numita sa „coaliție a celor dispuși” este pregătită să implementeze un plan de încetare a focului imediat ce se va ajunge la un acord de pace.

Planurile „sunt acum gata într-o formă care poate fi utilizată dacă vom ajunge la acel încetare a focului”, a declarat prim-ministrul, adăugând că s-au făcut „progrese reale” în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Liderii europeni, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, au declarat că apelurile cu președintele SUA au fost „pozitive”.

Putin „blufează” când spune că „nu-i pasă de sancțiuni și că acestea nu funcționează”, a adăugat Zelenski.

Se crede că Ucraina deține 10% din rezervele mondiale de litiu, utilizat în producția de baterii.

Două dintre cele mai mari zăcăminte de litiu ale sale se află în zone deținute de Rusia, iar Putin și-a revendicat dreptul asupra mineralelor valoroase găsite în regiunile ocupate de forțele sale.

„Există o serie de stimulente, dintre care un potențial acord privind mineralele/pământurile rare ar putea fi unul dintre acestea”, a declarat o sursă familiarizată cu propunerile pentru The Telegraph.

În luna mai, SUA au semnat un acord privind mineralele rare cu Kievul, permițându-i să exploateze amplele resurse naturale ale Ucrainei. Washingtonul va trebui să înființeze noi operațiuni miniere, care ar putea fi accelerate prin cooperarea Rusiei.

Politica președintelui „America First” l-a determinat să încheie mai multe acorduri privind mineralele de la revenirea sa în Biroul Oval, în special cu Ucraina și Kazahstan.

După ce Oljas Bektenov, prim-ministrul kazah, a vizitat Casa Albă, Departamentul de Stat a declarat că „așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu Kazahstanul pentru a aprofunda legăturile economice în... sectoarele minerale critice.”

Alte stimulente includ ridicarea interdicțiilor de export pentru piese și echipamente necesare pentru deservirea avioanelor rusești, dintre care o parte au ajuns în stare de degradare.

Țările occidentale au restricționat accesul Moscovei la componente de rezervă cruciale și alte echipamente de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina în 2022, forțând companiile aeriene și armata să canibalizeze aeronave vechi pentru piese de schimb.

Aproape 30% din avioanele fabricate în Occident din Rusia, cărora le este interzisă întreținerea, ar putea fi ținute la sol în următorii cinci ani, a sugerat anul acesta Serghei Cemezov, șeful Rostec, conglomeratul de apărare deținut de statul rus.

Eliminarea sancțiunilor asupra aeronavelor rusești

Ridicarea sancțiunilor asupra aeronavelor rusești s-ar putea dovedi profitabilă pentru producătorul american Boeing.

Cu o flotă de peste 700 de avioane dominată de Airbus și Boeing, companiile aeriene ruse s-ar putea întoarce la furnizorii americani pentru piese și întreținere critice.

Incidente majore recente evidențiază nevoia urgentă de a preveni degradarea flotei. La sfârșitul lunii iulie, un Antonov An-24 din epoca sovietică, construit în 1976, s-a prăbușit în extremul est al țării, ucigând toate cele 48 de persoane aflate la bord.

Câteva zile mai târziu, compania aeriană Aeroflot a blocat la sol zeci de zboruri în urma unui atac cibernetic devastator.

