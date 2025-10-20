Bulgaria, gata să ofere coridor aerian avionului lui Putin pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump de la Budapesta

Bulgaria este pregătită, dacă va fi necesar, să ofere un coridor aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, aflat în drum spre Budapesta pentru o întâlnire cu liderul american Donald Trump, a declarat luni, 20 octombrie, ministrul de Externe Georg Georgiev, scrie TASS.

„Atunci când se depun eforturi pentru pace, este logic ca toate părțile să contribuie la realizarea unei astfel de întâlniri”, a declarat el pentru Radio Bulgaria la Luxemburg.

„Și cum altfel ar putea avea loc întâlnirea dacă unul dintre participanți nu poate ajunge acolo?”, a adăugat diplomatul de rang înalt.

O posibilă rută de zbor de la Moscova la Budapesta se află deasupra Mării Negre, Bulgariei și Serbiei, dar spațiul aerian bulgar a fost închis avioanelor rusești de la invazia lansată de Moscova în Ucraina, în februarie 2022.

Alte rute se află spre nord - deasupra Belarusului și Poloniei sau deasupra Mării Baltice, Germaniei și Republicii Cehe.

Pe 16 octombrie, Trump, în urma unei conversații telefonice cu Putin, a declarat că au convenit să se întâlnească în curând la Budapesta. Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a confirmat, de asemenea, că Moscova și Washingtonul vor începe pregătirile pentru o nouă întâlnire între cei doi lideri, care ar putea avea loc în capitala Ungariei „fără întârziere”.

Potrivit lui Ușakov, acesta este „într-adevăr un moment foarte important”. Pregătirile pentru întâlnire vor începe în viitorul apropiat, în urma unei conversații telefonice între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a specificat Ușakov.

Între timp, Lavrov a discutat chiar astăzi (luni, 20 octombrie - n.r.) la telefon cu Rubio despre summitul avut în vedere în curând la Budapesta între Putin şi Trump, a anunţat Moscova, relatează AFP.

Cei doi au vorbit despre ”măsuri concrete posibile” în vederea organizării acestei întâlniri, a anunţat Ministerul rus de Externe.

Moscova a catalogat această discuţie drept ”constructivă”.

