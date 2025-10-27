Iuri Ușakov, consilier al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunțat că Rusia își menține „disponibilitatea generală” de a organiza un summit între președinții Putin și Trump.

Această declarație, transmisă de Ukrainska Pravda la data de 27 octombrie 2025, vine în contextul amânării, pe o durată de timp neprecizată, a summit-ului care ar fi urmat să se desfășoare la Budapesta.

Pe de altă parte, consilierul Ușakov a explicat, într-un interviu acordat propagandistului rus Pavel Zarubin, că nu există „puncte de referință” cu privire la momentul precis al viitoarei întâlniri Trump-Putin.

„Dar disponibilitatea generală de a organiza întâlnirea, dacă este pregătită temeinic de experți în avans, rămâne”, a adăugat el.

Drept argument în sprijinul disponibilității Rusiei, Ușakov a subliniat că summit-ul din Alaska, din august 2025, cel mai recent unde s-au întâlnit Trump și Putin, a fost organizat destul de repede.

După cum se știe, președintele Trump a anulat summit-ul de la Budapesta, la doar o săptămână după ce el însuși anunțase că se va întâlni cu Putin. Trump a motivat decizia de anulare prin faptul că ar fi nemulțumit de refuzul Rusiei de a face pace în Ucraina.

Pe de altă parte, Péter Szijjártó, ministrul de Externe al Ungariei, a susținut că summit-ul de la Budapesta a fost anulat ca efect al presiunilor "elitei politice pro-război".

Ads