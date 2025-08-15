Jurnaliștii ruși care îl însoțesc pe Putin în SUA au primit pui Kiev în avion. Ajunși în Alaska, au primit cazare ca pentru sinistrați VIDEO

Autor: Eugen Porojan
Vineri, 15 August 2025, ora 12:39
Jurnaliștii ruși care îl însoțesc pe Putin în SUA au primit pui Kiev în avion. Ajunși în Alaska, au primit cazare ca pentru sinistrați VIDEO
Jurnaliștii ruși care l-au însoțit pe Putin în Alaska, cazați pe paturi de campanie FOTO captură video X /MoscowTimes

Jurnaliștii ruși care l-au însoțit pe președintele Vladimir Putin în vizita în Alaska de vineri, 15 august, nu au fost primiți tocmai în cele mai bune condiții. Întâlnirea istorică dintre Trump și Putin pentru negocieri privind războiul din Ucraina a fost organizată însă pe grabă, așa că reprezentanții presei ruse au fost cazați pe paturi de campanie, într-o sală de sport din Anchorage.

În drum spre SUA, unde Vladimir Putin calcă pe pământ american pentru prima oară după un deceniu, jurnaliștii ruși au fost serviți cu Pui à la Kiev. Preparatul popular în Ucraina și Federația Rusă este similar cu cordon bleu, însă pieptul de pui este umplut cu o cremă de unt cu verdețuri, înainte de a fi preparat ca un șnițel, dat prin făină, ou și pesmet.

Ajunși în Alaska cu un zbor special, jurnaliștii ruși nu au putut fi cazați în hotelurile care nu mai aveau locuri libere, fiind plin sezon turistic, astfel că au ajuns pe paturi de campanie, într-o sală de sport, scrie aif.ru.

Întâlnirea dintre Trump și Putin a fost organizată foarte rapid față de altele anterioare, din cauza grabei liderului de la Casa Albă de a prelua imaginea unui lider de succes care a „rezolvat” războiul din Ucraina.

Vladimir Putin a vizitat ultima oară SUA în 2015, unde s-a întâlnit cu președintele de atunci Barack Obama, la sediul ONU din New York.

Un mandat de arestare internațional pentru crime de război pe numele lui Putin a împiedicat stabilirea întâlnirii în Europa, astfel că cea mai sigură opțiune a fost o bază americană din Alaska, din nordul orașului Anchorage. SUA nu sunt parte a Curții Penale Internaționale, așa că nu are obligația de a aplica mandatul de arestare emis de CPI pe numele președintelui rus.

