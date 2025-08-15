Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”

Donald Trump în timpul zborului către Alaska, unde se întâlnește cu Putin FOTO:X/@LawyersAnd

Președintele Donald Trump se află în zbor spre Alaska, unde se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, despre încetarea focului în Ucraina. Înainte de a se urca la bordul Air Force One vineri, 15 august, Trump a transmis un mesaj simplu, apoi a continuat să dea declarații în drum spre baza militară americană din Anchorage.

Trump a început să ofere detalii presei cu privire la întâlnirea programată cu președintele rus Vladimir Putin.

Înainte de a urca la bordul Air Force One, el a transmis pe rețeaua socială proprie un mesaj de doar două cuvinte: „MIZE MARI!”.

După decolarea către Anchorage, Alaska, Trump le-a spus reporterilor de la bordul aeronavei că Putin dorea să ocupe toată Ucraina și că doar el, ca președinte SUA, a putut împiedica asta”.

„Vor fi discutate (schimburile teritoriale, n.r.), dar trebuie să las Ucraina să ia decizia asta. Și cred că vor lua o decizie serioasă. Dar nu sunt aici să negociez pentru Ucraina”, le-a spus președintele Trump jurnaliștilor care călătoresc alături de el în Alaska.

„Vladimir Putin voia să ia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, acum ar ocupa toată Ucraina. Dar nu o va face”, a mai spus Trump.

