Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”

Autor: Maria Mora
Vineri, 15 August 2025, ora 10:41
97 citiri
Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”
Liderul rus, Vladimir Putin FOTO kremlin.ru

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri serioase cu președintele american Donald Trump la reuniunea care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska.

„Ne așteptăm ca președintele Putin să ia în serios oferta de discuții a președintelui Trump și să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții prealabile după întâlnirea din Alaska”, a declarat cancelarul Germaniei într-un comunicat publicat vineri.

La peste trei ani după invazia Rusiei în Ucraina, care a încălcat dreptul internațional, Moscova are acum oportunitatea de a conveni o încetare a focului și de a încheia ostilitățile, a mai afirmat Friedrich Merz.

Donald Trump ar putea face „un pas semnificativ spre pace” la negocierile programate să aibă loc la Anchorage, iar cancelarul Merz a subliniat că Ucraina trebuie să participe la orice întâlnire ulterioară reuniunii celor doi președinți din Alaska.

„Trebuie să se ajungă acolo la un acord privind o încetare a focului”, a spus șeful guvernului german, adăugând că chestiunile teritoriale pot fi decise numai cu consimțământul părții ucrainene.

Referindu-se la ideea unui posibil schimb teritorial avansată de Donald Trump, cancelarul german a spus că va rămâne în contact cu președintele american pe această temă.

Întâlnirea de la bază aeriană din apropierea orașului Anchorage din Alaska este prima între președinții Donald Trump și Vladimir Putin de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Președintele SUA speră să obțină o încheiere a războiului, deși liderul de la Kremlin nu a arătat până acum semne de retragere.

Expert geopolitic, despre riscurile întâlnirii Trump-Putin, inclusiv pentru România: „O pace ar fi un interludiu pentru reînarmare și reluarea războiului”
Expert geopolitic, despre riscurile întâlnirii Trump-Putin, inclusiv pentru România: „O pace ar fi un interludiu pentru reînarmare și reluarea războiului”
Expertul în geopolitică Alexandru Georgescu susține că o pace cu cedare de teritorii între Ucraina și Rusia nu ar fi decât „un interludiu” pentru continuarea conflictului. Acesta...
Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Putin: „Nu se va pune cu mine”
Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Putin: „Nu se va pune cu mine”
Donald Trump dă asigurări joi, 14 august, că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine”, la întâlnirea din Alaska, și repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski,...
#intalnire Trump Putin, #razboi Ucraina, #negocieri pace Ucraina, #cancelar german, #Friedrich Merz, #discutii alaska , #Razboi Ucraina
Comentarii
Poza BaronulRed
BaronulRed
rank 5
:))))))))) Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
Digi24.ro
All-inclusive pe bani publici. O primarie din Arges face cursuri de mii de euro cu angajatii, la mare. Primar: "Merita, sunt banii mei"
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Apărării promite o corvetă de peste 100 de milioane de euro de Ziua Marinei. Este second-hand, din Turcia. Una identică participă la parada navală de la Constanța
  2. Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”
  3. Expert geopolitic, despre riscurile întâlnirii Trump-Putin, inclusiv pentru România: „O pace ar fi un interludiu pentru reînarmare și reluarea războiului”
  4. Vladimir Putin l-a trimis pe unul dintre cei mai agresivi și loiali locotenenți în Coreea de Nord FOTO
  5. Românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Superstiții și obiceiuri în ziua de 15 august
  6. Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin
  7. Influencerul preferat al suveraniștilor, abonat la contracte cu statul. Cum este BobbyD, portavocea propagandei “antisistem”, plătit din bani publici.
  8. Cum va fi vremea astăzi, 15 august. Caniculă în mare parte a României. Ce temperaturi vom avea la munte și pe litoral
  9. Sute de elevi au făcut toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat prânzul gratuit din școli
  10. Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi