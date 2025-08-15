Cancelarul Germaniei, îndemn pentru Putin, înainte de întâlnirea cu Trump: „Să trateze cu seriozitate discuţiile”

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri serioase cu președintele american Donald Trump la reuniunea care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska.

„Ne așteptăm ca președintele Putin să ia în serios oferta de discuții a președintelui Trump și să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții prealabile după întâlnirea din Alaska”, a declarat cancelarul Germaniei într-un comunicat publicat vineri.

La peste trei ani după invazia Rusiei în Ucraina, care a încălcat dreptul internațional, Moscova are acum oportunitatea de a conveni o încetare a focului și de a încheia ostilitățile, a mai afirmat Friedrich Merz.

Donald Trump ar putea face „un pas semnificativ spre pace” la negocierile programate să aibă loc la Anchorage, iar cancelarul Merz a subliniat că Ucraina trebuie să participe la orice întâlnire ulterioară reuniunii celor doi președinți din Alaska.

„Trebuie să se ajungă acolo la un acord privind o încetare a focului”, a spus șeful guvernului german, adăugând că chestiunile teritoriale pot fi decise numai cu consimțământul părții ucrainene.

Referindu-se la ideea unui posibil schimb teritorial avansată de Donald Trump, cancelarul german a spus că va rămâne în contact cu președintele american pe această temă.

Întâlnirea de la bază aeriană din apropierea orașului Anchorage din Alaska este prima între președinții Donald Trump și Vladimir Putin de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Președintele SUA speră să obțină o încheiere a războiului, deși liderul de la Kremlin nu a arătat până acum semne de retragere.

