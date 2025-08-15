Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin

SUA și Rusia se contrazic, cu puțin timp înainte de întâlnirea crucială dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema orei la care va avea loc reuniunea din Alaska.

Conform unui anunț făcut de Casa Albă, întâlnirea dintre liderii SUA și Rusiei va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska.

Președinția SUA a anunțat că Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) și va părăsi Anchorage la ora 5:45 p.m., ora din Alaska (sâmbătă 4:45, ora României) în aceeași zi, urmând să se întoarcă la Casa Albă sâmbătă dimineața devreme.

Cu puțin înainte însă, Moscova anunțase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) și că delegația rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Președinții rus și american vor susține, după reuniune, o conferință de presă comună, prima de la apariția lor comună în fața camerelor, în 2018, la Helsinki, rămasă în amintire ca o bună înțelegere manifestată de către cei doi lideri.

