Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin

Autor: Maria Mora
Vineri, 15 August 2025, ora 09:27
516 citiri
Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin
Neclarități privind ora întâlnirii Trump-Putin FOTO: Hepta

SUA și Rusia se contrazic, cu puțin timp înainte de întâlnirea crucială dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema orei la care va avea loc reuniunea din Alaska.

Conform unui anunț făcut de Casa Albă, întâlnirea dintre liderii SUA și Rusiei va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska.

Președinția SUA a anunțat că Trump va pleca de la Casa Albă vineri la ora locală 6:45 a.m. (13:45 ora României) și va părăsi Anchorage la ora 5:45 p.m., ora din Alaska (sâmbătă 4:45, ora României) în aceeași zi, urmând să se întoarcă la Casa Albă sâmbătă dimineața devreme.

Cu puțin înainte însă, Moscova anunțase că summitul începe la ora locală 11:30 (22:30, ora României) și că delegația rusă va pleca imediat după reuniune, fără a indica o oră.

Președinții rus și american vor susține, după reuniune, o conferință de presă comună, prima de la apariția lor comună în fața camerelor, în 2018, la Helsinki, rămasă în amintire ca o bună înțelegere manifestată de către cei doi lideri.

Casa Albă nu se așteaptă la un progres major de la întâlnirea Trump–Putin
Casa Albă nu se așteaptă la un progres major de la întâlnirea Trump–Putin
Administrația americană temperează așteptările privind summitul dintre președintele Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc pe 15 august, în...
Summit Trump-Putin. Ce atitudine ar putea adopta liderul american la negocierile cu fostul agent KGB
Summit Trump-Putin. Ce atitudine ar putea adopta liderul american la negocierile cu fostul agent KGB
Când președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliații SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a...
#intalnire Trump Putin, #razboi Ucraina, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #Casa Alba, #Kremlin , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Premiera! Gigi Becali a spus un singur lucru, dupa ce FCSB si-a aflat adversara din play-off

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Superstiții și obiceiuri în ziua de 15 august
  2. Summitul crucial a început cu stângul: Rusia și SUA nu s-au înțeles nici măcar la ora reuniunii Trump-Putin
  3. Influencerul preferat al suveraniștilor, abonat la contracte cu statul. Cum este BobbyD, portavocea propagandei “antisistem”, plătit din bani publici.
  4. Cum va fi vremea astăzi, 15 august. Caniculă în mare parte a României. Ce temperaturi vom avea la munte și pe litoral
  5. Sute de elevi au făcut toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat prânzul gratuit din școli
  6. Sute de foști polițiști ar putea rămâne fără pensii. Instituția care le-a emis deciziile le cere acum banii înapoi
  7. Incendii de vegetație în Spania. A fost înregistrat al treilea deces. „Amenințarea rămâne extremă” VIDEO
  8. Summit Trump-Putin. Ce atitudine ar putea adopta liderul american la negocierile cu fostul agent KGB
  9. Noi declarații șocante din Ungaria: „Bruxelles-ul vrea să schimbe guvernele pro-pace și patriotice”
  10. Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Putin: „Nu se va pune cu mine”