Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”

Marele șahist Garry Kasparov, un disident al regimului de la Moscova, a sancționat sarcastic comparația pe contul său de X, după ce președintele SUA, Donald Trump, a catalogat întâlnirea din Alaska drept „o partidă de șah”.

„Această întâlnire se prezintă ca o partidă de șah (...) și ar putea pregăti o a doua întâlnire, dar există 25% șanse ca această întâlnire să nu fie una de succes”, a transmis Trump în zilele premergătoare summit-ului din Alaska.

„Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte”, a transmis Kasparov.

No. In chess, the players are on opposite sides, not the same side. https://t.co/ZGS7F4a0Si — Garry Kasparov (@Kasparov63) August 15, 2025

Într-o altă postare, marele șahist declara că Rusia nu are nimic de oferit Americii, dar Vladimir Putin are multe de oferit lui Donald Trump.

„De aceea sunt Witkoff și Bessent acolo. Ucraina este un țap ispășitor pe un altar alaskan al lăcomiei și corupției mafiote”, scrie Kasparov.

Acesta a adăugat că, în prezent, SUA sunt în fața unui risc mult mai mare de a deveni ca Rusia, decât este Ucraina.

„Putin i-ar putea acorda lui Trump câteva titluri în Ucraina pentru a îndeplini condiția gloriei. Adevăratul scop este normalizarea relațiilor pentru a-i îmbogăți pe amândoi. Orice acord semnat cu dictatura ucigașă a lui Putin va pune capăt rolului Americii de lider al lumii libere, la fel cum va pune capăt unui document de capitulare”, a mai spus disidentul.

