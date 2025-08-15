Trump, înainte de întâlnirea istorică cu Putin: „Nu se va pune cu mine”

Trump susține că va ști imediat dacă întâlnirea cu putin este una „bună” FOTO: Hepta

Donald Trump dă asigurări joi, 14 august, că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine”, la întâlnirea din Alaska, și repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil „foarte rapid” în viitoare negocieri de pace.

Odată cu apropierea acestui summit, Ucraina este supusă unor presiuni militare tot mai puternice, și a ordonat joi noi evacuări ale unor familii într-o zonă în regiunea Donețk (est), în care armata rusă a înaintat rapid în ultimele zile.

„Dacă nu eram eu președinte, (Putin) ar fi vrut să ia toată Ucraina. Dar sunt președinte și nu se va pune cu mine”, a declarat președintele american într-o discuție cu presa, joi, la Casa Albă, cu o zi înainte de întâlnirea sa tête-à-tête cu Vladimir Putin.

„Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va fi o reuniune bună sau o reuniune proastă”, a declarat miliardarul republican.

'He’s not going to mess around with me' – Trump says Putin would 'take over all of Ukraine if I weren’t President.' pic.twitter.com/HZi02UWvsI — Viory Video (@vioryvideo) August 14, 2025

„Dacă este o reuniune proastă, se va termina foarte rapid, iar dacă este o reuniune bună vom avea pacea (în Ucraina) într-un viitor apropiat”, a dat asigurări Donald Trump, care se visează viitorul laureat al Premiului Nobel al Păcii.

„Această reuniune va deschide calea alteia”, cu președintele ucrainean, declara el cu câteva ore mai înainte la postul de radio Fox News.

Kievul și europenii se tem că Donald Trump și Vladimir Putin, în absența lui Volodimir Zelenski, ar putea redesena vineri harta Ucrainei.

”Give and take”

„Nu vreau să folosesc termenul să-și împartă lucrurile, dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Să vă dați și se va lua în ceea ce privește frontierele, teritoriile”, a declarat Donald Trump la Fox News Radio.

„Ne gândim la trei locuri diferite și la posibilitatea, pentru că ar fi de departe cel mai ușor, să rămânem în Alaska”, într-un viitor summit tripartit, potrivit președintelui american.

Vladimir Putin a salutat joi „eforturile destul de energetice și sincere” ale Statelor Unite „de a pune capăt ostilităților, de ieșire din criză și ajungere la acorduri care să satisfacă toate părțile implicate”.

Președintele ucrainean nu a fost invitat la această întrevedere între doi lideri uniți de o relație foarte aparte, alternând accese de tensiune și apropieri spectaculoase.

Volodimir Zelenski a fost, în schimb, primit în mod călduros, joi, la Londra, de către premierul britanic Keir Starmer.

Liderii europeni fac bloc în jurul său și încearcă să-l influențeze pe imprevizibilul Donald Trump.

Discuția sa cu Vladimir Putin la baza Elmendorf-Richardson se va desfășura cu ajutorul interpreților, a anunțat un consilier diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov.

El a dat asigurări că „cooperarea bilaterală” va fi de asemenea abordată. Donald Trump, un fost promotor imobiliar, laudă adesea potențialul economic al unei normalizări a relației cu Rusia.

Conferință de presă

Reuniunea urmează să înceapă vineri, către ora 19.30 GMT (22.30, ora României), a anunțat Kremlinul.

Președinții rus și american vor susține apoi o conferință de presă comună, prima de la apariția lor comună în fața camerelor, în 2018, la Helsinki, rămasă în amintire ca o bună înțelegere manifestată de către cei doi lideri.

Trupele ucrainene, mai puțin numeroase, înfruntă o înaintare rapidă a armatei ruse pe front, în regiunea Donețk (est), unde Moscova a revendicat joi cucerirea a încă două sate.

The delegations for US/Russia meeting are set: American delegates: - President Donald Trump - Vice President J. D. Vance - Secretary of State Marco Rubio - Treasury Secretary Scott Bessent - Special Envoy Steve Witkoff Russian delegates: - President Vladimir Putin - Defense… pic.twitter.com/TTXkVYFR4t — Ben Swann (@BenSwann_) August 14, 2025

Ucraina a tras zeci de drone, în noaptea de miercuri spre joi, a incendiat o rafinărie și a rănit trei persoane în apropierea orașului rus Volgograd (sud), potrivit unor conducători locali.

Pozițiile oficiale ale celor doi beligeranți sunt în continuare ireconciliabile.

Rusia cere ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni pe care le-a ocupat în mod parțial - Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson -, plus Crimeea pe care a anexat-o în 2014 și să renunțe la livrări de armament și la orice aderare la NATO.

Kievul respinge aceste cereri drept inacceptabile.

În trei runde de negocieri care au avut loc din primăvară încoace, ultima la Istanbul în iulie, Rusia și Ucraina au reușit să se înțeleagă doar asupra unor schimburi de prizonieri de război.

În acest cadru, Kievul și Moscova au anunțat joi că au făcut un schimb de câte 84 de prizonieri.

